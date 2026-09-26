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XTC - Oranges & Lemons (0633367792617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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XTC - Oranges & Lemons (0633367792617) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 1
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 2
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 3
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 4
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 5
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 6
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 7
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 8
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 9
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 10
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 11
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 12
Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 1
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 2
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 3
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 4
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 5
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 6
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 7
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 8
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 9
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 10
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 11
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 12
  • Виниловая пластинка XTC Oranges &amp; Lemons 0633367792617 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676331
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Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара XTC - Oranges & Lemons (0633367792617) виниловая пластинка

Oranges &amp;amp; Lemons - 11-й студийный альбом и второй двойной альбом английской группы XTC, выпущенный 27 февраля 1989 года на Virgin Records. Он стал продолжением релиза Skylarking 1986 года. Музыка пластинки характеризуется как обновление психоделии 1980-х годов. Альбом получил одобрение критиков и стал самым рейтинговым альбомом группы после пластинки 1982 года English Settlement, поднявшись до 28 места в Великобритании и 44 места в США.. XTC — культовая британская рок-группа, образовавшаяся в 1976 году в Суиндоне, Англия, ставшая важной частью новой волны и исполнявшая альтернативный арт-рок с элементами панк-рока, фолк-прога, психоделии и авангарда. В чём-то созвучный американским новаторам Pere Ubu и Talking Heads, но отчасти продолживший и английские традиции рок-эксцентрики Pink Floyd, The Kinks и Family, ансамбль прошел по замысловатому пути развития, опровергая сложившиеся в рок-н-ролле представления о жанровой сочетаемости, практикуя стилистическую и звуковую эклектику и создавая ироничные, интеллигентные тексты. Несмотря на отдельные прорывы в чарты: синглы «Making Plans For Nigel» (1979) и «Senses Working Overtime» (1982), а также альбом «English Settlement» 1982 года, XTC не имели массовой популярности, но их работы высоко оценивались музыкальной критикой и оказали заметное влияние на развитие британского рока и будущего брит-попа в частности. XTC были одной из самых умных и самых запоминающихся британских рок-групп, появившихся после взрыва панка и новой волны конца 70-х годов. От напряженных, отрывистых риффов ранних синглов до пышно аранжированных, тщательно продуманных поп-композиций их поздних альбомов, музыка XTC всегда была движима цепляющими песнями гитариста Энди Партриджа и басиста Колина Молдинга. Несмотря на то, что коммерческий мейнстримовый успех не сопутствовал группе ни в Британии, ни в Америке, в обеих странах она стала культовой и завоевала преданных поклонников, которые остаются верным команде вот уже более трех десятилетий после выхода их первых альбомов.

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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Oranges &amp;amp; Lemons - 11-й студийный альбом и второй двойной альбом английской группы XTC, выпущенный 27 февраля 1989 года на Virgin Records. Он стал продолжением релиза Skylarking 1986 года. Музыка пластинки характеризуется как обновление психоделии 1980-х годов. Альбом получил одобрение критиков и стал самым рейтинговым альбомом группы после пластинки 1982 года English Settlement, поднявшись до 28 места в Великобритании и 44 места в США.. XTC — культовая британская рок-группа, образовавшаяся в 1976 году в Суиндоне, Англия, ставшая важной частью новой волны и исполнявшая альтернативный арт-рок с элементами панк-рока, фолк-прога, психоделии и авангарда. В чём-то созвучный американским новаторам Pere Ubu и Talking Heads, но отчасти продолживший и английские традиции рок-эксцентрики Pink Floyd, The Kinks и Family, ансамбль прошел по замысловатому пути развития, опровергая сложившиеся в рок-н-ролле представления о жанровой сочетаемости, практикуя стилистическую и звуковую эклектику и создавая ироничные, интеллигентные тексты. Несмотря на отдельные прорывы в чарты: синглы «Making Plans For Nigel» (1979) и «Senses Working Overtime» (1982), а также альбом «English Settlement» 1982 года, XTC не имели массовой популярности, но их работы высоко оценивались музыкальной критикой и оказали заметное влияние на развитие британского рока и будущего брит-попа в частности. XTC были одной из самых умных и самых запоминающихся британских рок-групп, появившихся после взрыва панка и новой волны конца 70-х годов. От напряженных, отрывистых риффов ранних синглов до пышно аранжированных, тщательно продуманных поп-композиций их поздних альбомов, музыка XTC всегда была движима цепляющими песнями гитариста Энди Партриджа и басиста Колина Молдинга. Несмотря на то, что коммерческий мейнстримовый успех не сопутствовал группе ни в Британии, ни в Америке, в обеих странах она стала культовой и завоевала преданных поклонников, которые остаются верным команде вот уже более трех десятилетий после выхода их первых альбомов.
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Отзывы


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