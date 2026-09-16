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Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка

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Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка - фото 1
Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка - фото 2
Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Congregation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка - фото 1
  • Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка - фото 2
  • Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198029112115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Congregation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
the Price, Third Law, Rewind, The Flood, Triumphant, Within My Fence, Red, Slave, Moon, Down, Lower, Pixel
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: the Price, Third Law, Rewind, The Flood, Triumphant, Within My Fence, Red, Slave, Moon, Down, Lower, Pixel



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198029112115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Leprous
Альбом (сингл)
Congregation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
the Price, Third Law, Rewind, The Flood, Triumphant, Within My Fence, Red, Slave, Moon, Down, Lower, Pixel
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: the Price, Third Law, Rewind, The Flood, Triumphant, Within My Fence, Red, Slave, Moon, Down, Lower, Pixel


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leprous - Congregation (10th Anniversary) (0198029112115) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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