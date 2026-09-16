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Van Halen - 5150 (0603497809288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Halen - 5150 (0603497809288) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
5150
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - 5150 (0603497809288) - фото 1
  • Van Halen - 5150 (0603497809288) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Van Halen - 5150 (0603497809288) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497809288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
5150
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
"5150" Good Enough, Why Can't This Be Love, Get Up, Dreams, Summer Nights, Best of Both Worlds, Love Walks In, 1187252, Inside, Rarities Best of Both Worlds (Edit), Dreams (Edit), Love Walks In (Edit), Why Can't This Be Love (Extended Version), Dreams (Extended Version), Best of Both Worlds (Live), Rock and Roll (Live), Love Walks In (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - 5150 (0603497809288) виниловая пластинка

5150 (40th Anniversary Expanded Edition) — это юбилейное переиздание седьмого студийного альбома группы Van Halen и первого с вокалистом Сэмми Хагаром, приуроченное к 40-летию. Расширенное издание на двойном виниле. Первая пластинка содержит ремастированную версию оригинального альбома, вторая — редкие сингл-версии и концертные записи. «5150» — седьмой студийный альбом американской рок-группы Van Halen. Он был выпущен 24 марта 1986 года лейблом Warner Bros. Records и стал первым из четырёх альбомов, записанных с вокалистом Сэмми Хагаром, заменившим Дэвида Ли Рота. Альбом примечателен множеством любовных песен и баллад, что контрастирует с прямолинейным тяжелым роком предыдущих альбомов. Альбом занял первое место в чарте Billboard 200, превзойдя предыдущий альбом группы, «1984» который достиг второго места после альбома Майкла Джексона «Thriller».

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497809288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
5150
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
"5150" Good Enough, Why Can't This Be Love, Get Up, Dreams, Summer Nights, Best of Both Worlds, Love Walks In, 1187252, Inside, Rarities Best of Both Worlds (Edit), Dreams (Edit), Love Walks In (Edit), Why Can't This Be Love (Extended Version), Dreams (Extended Version), Best of Both Worlds (Live), Rock and Roll (Live), Love Walks In (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
5150 (40th Anniversary Expanded Edition) — это юбилейное переиздание седьмого студийного альбома группы Van Halen и первого с вокалистом Сэмми Хагаром, приуроченное к 40-летию. Расширенное издание на двойном виниле. Первая пластинка содержит ремастированную версию оригинального альбома, вторая — редкие сингл-версии и концертные записи. «5150» — седьмой студийный альбом американской рок-группы Van Halen. Он был выпущен 24 марта 1986 года лейблом Warner Bros. Records и стал первым из четырёх альбомов, записанных с вокалистом Сэмми Хагаром, заменившим Дэвида Ли Рота. Альбом примечателен множеством любовных песен и баллад, что контрастирует с прямолинейным тяжелым роком предыдущих альбомов. Альбом занял первое место в чарте Billboard 200, превзойдя предыдущий альбом группы, «1984» который достиг второго места после альбома Майкла Джексона «Thriller».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - 5150 (0603497809288) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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