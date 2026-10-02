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The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка

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The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка - фото 1
The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка - фото 2
The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Further
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Chemical Brothers, The
filter_none Товар входит в коллекцию Chemical Brothers, The

Коллекция Chemical Brothers, The


Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5099963253016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Further
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Snow, Escape Velocity, Swoon, K+D+B, Wonders of the Deep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка

Track List

A1Snow5:07
A2Escape Velocity11:57
B1Another World5:40
B2Dissolve6:22
C1Horse Power5:51
C2Swoon6:05
D1K+D+B5:40
D2Wonders Of The Deep5:13

Отзывы о товаре The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5099963253016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Further
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Snow, Escape Velocity, Swoon, K+D+B, Wonders of the Deep
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Snow5:07
A2Escape Velocity11:57
B1Another World5:40
B2Dissolve6:22
C1Horse Power5:51
C2Swoon6:05
D1K+D+B5:40
D2Wonders Of The Deep5:13
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chemical Brothers - Further (5099963253016) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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