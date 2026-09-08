Depeche Mode - Sounds Of The Universe (0889853370313) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SOUNDS OF THE UNIVERSE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 103674
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4 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853370313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SOUNDS OF THE UNIVERSE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
In Chains, Hole To Feed, Wrong, Fragile Tension Little Soul, In Sympathy, Peace, Come Back, Spacewalker, Perfect, Miles Away / The Truth Is, Jezebel, Corrupt, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Sounds Of The Universe (0889853370313) виниловая пластинка
Track List
|A1
|In Chains
|6:53
|A2
|Hole To Feed
|3:59
|A3
|Wrong
|3:13
|B1
|Fragile Tension
|4:09
|B2
|Little Soul
|3:31
|B3
|In Sympathy
|4:54
|C1
|Peace
|4:29
|C2
|Come Back
|5:15
|C3
|Spacewalker
|1:53
|C4
|Perfect
|4:33
|D1
|Miles Away / The Truth Is
|4:14
|D2
|Jezebel
|4:41
|D3
|Corrupt
|5:02
|D4
|Untitled
|0:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853370313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
SOUNDS OF THE UNIVERSE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Post Rock
Трек-лист
In Chains, Hole To Feed, Wrong, Fragile Tension Little Soul, In Sympathy, Peace, Come Back, Spacewalker, Perfect, Miles Away / The Truth Is, Jezebel, Corrupt, Untitled
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|In Chains
|6:53
|A2
|Hole To Feed
|3:59
|A3
|Wrong
|3:13
|B1
|Fragile Tension
|4:09
|B2
|Little Soul
|3:31
|B3
|In Sympathy
|4:54
|C1
|Peace
|4:29
|C2
|Come Back
|5:15
|C3
|Spacewalker
|1:53
|C4
|Perfect
|4:33
|D1
|Miles Away / The Truth Is
|4:14
|D2
|Jezebel
|4:41
|D3
|Corrupt
|5:02
|D4
|Untitled
|0:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Купить Depeche Mode - Sounds Of The Universe (0889853370313) виниловая пластинка - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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