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Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка

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Ian Gillan &amp; Javelins - Ian Gillan &amp; The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка - фото 1
Ian Gillan &amp; Javelins - Ian Gillan &amp; The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ian Gillan & Javelins
Альбом (сингл)
Ian Gillan & The Javelins
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Gillan &amp; Javelins - Ian Gillan &amp; The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка - фото 1
  • Ian Gillan &amp; Javelins - Ian Gillan &amp; The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734602
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Характеристики

Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759131649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ian Gillan & Javelins
Альбом (сингл)
Ian Gillan & The Javelins
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Do You Love Me, Dream Baby (How Long Must I Dream), Memphis, Tennessee, Little Egypt (Ying-Yang), High School Confidential, It's So Easy!, Save The Last Dance For Me, Rock And Roll Music, Chains, Another Saturday Night, You're Gonna Ruin Me Baby, Smokestack Lightnin', Hallelujah I Love Her So, Heartbeat, What I'd Say, Mona (I Need You Baby)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка

Одноименный студийный альбом 2018 года вокалиста группы Deep Purple Иэна Гиллана и его первого коллектива The Javelins, спустя 54 года после распада. Альбом содержит в себе 16 песен, среди которых есть каверы на классику американского блюза, рок-н-ролла, соула и кантри: "Do You Love Me" (The Contours), "Dream Baby (How Long Must I Dream)" (Roy Orbison), "Memphis, Tennessee" и "Rock And Roll Music" (Chuck Berry), "School Confidential" (Jerry Lee Lewis), "It’s So Easy!" (Buddy Holly), "Smokestack Lightnin’" (Howlin’ Wolf) и "What I’d Say" (Ray Charles). В записи альбома также принял участие клавишник Deep Purple, Дон Эйри.

Отзывы о товаре Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759131649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ian Gillan & Javelins
Альбом (сингл)
Ian Gillan & The Javelins
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Do You Love Me, Dream Baby (How Long Must I Dream), Memphis, Tennessee, Little Egypt (Ying-Yang), High School Confidential, It's So Easy!, Save The Last Dance For Me, Rock And Roll Music, Chains, Another Saturday Night, You're Gonna Ruin Me Baby, Smokestack Lightnin', Hallelujah I Love Her So, Heartbeat, What I'd Say, Mona (I Need You Baby)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Одноименный студийный альбом 2018 года вокалиста группы Deep Purple Иэна Гиллана и его первого коллектива The Javelins, спустя 54 года после распада. Альбом содержит в себе 16 песен, среди которых есть каверы на классику американского блюза, рок-н-ролла, соула и кантри: "Do You Love Me" (The Contours), "Dream Baby (How Long Must I Dream)" (Roy Orbison), "Memphis, Tennessee" и "Rock And Roll Music" (Chuck Berry), "School Confidential" (Jerry Lee Lewis), "It’s So Easy!" (Buddy Holly), "Smokestack Lightnin’" (Howlin’ Wolf) и "What I’d Say" (Ray Charles). В записи альбома также принял участие клавишник Deep Purple, Дон Эйри.
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