Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка
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Описание товара Ian Gillan & Javelins - Ian Gillan & The Javelins (4029759131649) виниловая пластинка
Одноименный студийный альбом 2018 года вокалиста группы Deep Purple Иэна Гиллана и его первого коллектива The Javelins, спустя 54 года после распада. Альбом содержит в себе 16 песен, среди которых есть каверы на классику американского блюза, рок-н-ролла, соула и кантри: "Do You Love Me" (The Contours), "Dream Baby (How Long Must I Dream)" (Roy Orbison), "Memphis, Tennessee" и "Rock And Roll Music" (Chuck Berry), "School Confidential" (Jerry Lee Lewis), "It’s So Easy!" (Buddy Holly), "Smokestack Lightnin’" (Howlin’ Wolf) и "What I’d Say" (Ray Charles). В записи альбома также принял участие клавишник Deep Purple, Дон Эйри.
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