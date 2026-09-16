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Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка

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Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 4
Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 5
Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 6
Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
ROLL THE BONES
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 4
  • Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 5
  • Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 6
  • Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0603497823246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
ROLL THE BONES
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Dreamline, Bravado, Roll The Bones, Face Up, Where's My Thingx (Part IV, "Gangster Of Boats" Trilogy) The Big Wheel, Heresy, Ghost Of A Chance, Neurotica, You Bet Your Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка

Roll the Bones — четырнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1991 году. Издание на виниле. Roll the Bones стал первым альбомом группы, со времён Moving Pictures (1981), который попал в американский Top-5, достигнув третьей строчки Billboard 200. Также, альбом получил платиновый сертификат от RIAA. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.

Отзывы о товаре Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic Records
Barcode
[0603497823246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
ROLL THE BONES
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Dreamline, Bravado, Roll The Bones, Face Up, Where's My Thingx (Part IV, "Gangster Of Boats" Trilogy) The Big Wheel, Heresy, Ghost Of A Chance, Neurotica, You Bet Your Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Roll the Bones — четырнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1991 году. Издание на виниле. Roll the Bones стал первым альбомом группы, со времён Moving Pictures (1981), который попал в американский Top-5, достигнув третьей строчки Billboard 200. Также, альбом получил платиновый сертификат от RIAA. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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