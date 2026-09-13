Madonna - Bedtime Stories (Coloured) (0603497812691) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Madonna - Bedtime Stories (Coloured) (0603497812691) виниловая пластинка
Bedtime Stories — шестой студийный альбом Мадонны, выпущенный 25 октября 1994 года. Лимитированное издание к 30-летию на серебристом 180 г виниле. Альбом Bedtime Stories, выпущенный 25 октября 1994 года, стал результатом сотрудничества Мадонны с различными продюсерами, включая Далласа Остина, Babyface, Дэйва «Джема» Холла и Нелли Хупер. В процессе работы Мадонна стремилась к более мейнстримовому звучанию, чем на предыдущем альбоме Erotica. Результатом стал коммерческий успех и признание критиков: «Secret» вошёл в топ-5 в США и Великобритании, «Take a Bow» возглавил чарт Billboard Hot 100, а «Human Nature» и заглавный трек альбома вошли в топ-10 Великобритании
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