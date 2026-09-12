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Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка

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Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 1
Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 2
Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 3
Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
Reasonable Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 1
  • Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 2
  • Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 3
  • Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665612
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678610097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
Reasonable Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Little wing, Immortal queen, Dance alone (Sia and Kylie Minogue), I had a heart, Gimme love, Nowhere to be, Towards the sun, Incredible, Champion, I forgive you, Wanna be known, One night, Fame wont love you, Go on, Rock and balloon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка

В мире нет такого художника, как Сиа. Попробуйте подумать об артисте, который за более чем десятилетие своей карьеры превратился из востребованной инди-поп-вокалистки и певицы в мировую поп-суперзвезду. Попробуйте представить себе, что та же самая мировая поп-суперзвезда пишет и продюсирует музыку для многих других самых знаковых звезд нашего времени. А затем позвольте себе подумать о том, как Сиа Ферлер собрала больше прослушиваний и хитов по всему миру (6 в «Клубе миллиардов» на Spotify и продолжает расти.), при этом никогда не показывая своего лица, никогда не ставя под угрозу свое художественное видение и никогда не позволяя кто-то еще определяет для нее поп-славу. Поразительно представить, что какой-либо артист делает хотя бы одну из этих вещей, не говоря уже обо всех, на протяжении своей карьеры, которая продолжает достигать новых высот. Стоит повторить: в мире нет такой артистки, как Сиа. Немного предыстории: Сиа Фурлер выросла в Австралии в семье музыкантов. Начав в Аделаиде, пея в группах и выпуская собственную музыку в 1997 году, Сиа переехала в Лондон и выпустила свой дебютный альбом Healing Is Difficult в 2001 году. В том же году она впервые появилась в составе Zero 7 на их дебютном альбоме Simple Things - a сотрудничество, которое продолжится выпуском еще двух альбомов и серией мировых турне. В фильм «Цвет, маленький» 2004 года вошел «Дыши мной», который, как известно, стал саундтреком к финальной сцене финального эпизода сериала HBO «Клиент под землей». Последовало еще больше альбомов (2008-го, у некоторых людей НАСТОЯЩИЕ проблемы, 2010-го, We Are Born), прежде чем Сиа начала сочинять и сочинять песни, а также участвовать в песнях для других артистов, включая Рианну, Дэвида Гетту, Фло Риду, все из которых имели огромные успехи в чартах. топовые хиты благодаря Сии. Ее песня «Chandelier» из номинированного на «Грэмми» альбома «1000 Forms Of Fear» в 2014 году не только изменила звучание поп-музыки, но и произвела революцию в искусстве музыкального видео благодаря революционному клипу с Мэдди Зиглер в главной роли. Вскоре последовали новые мировые успехи: «Elastic Heart», «Big Girls Cry», «Alive», «Together», «Dusk Til Dawn» с Зейном и «Cheap Thrills» — сингл номер один в Billboard 8 раз подряд. недели. Более 50 миллиардов аудиопотоков не лгут. Ее рождественский альбом, выпущенный в 2017 году, входит в десятку самых популярных праздничных песен всех времен. В 2021 году она сняла свой первый полнометражный фильм под названием «Музыка», а в 2022 году песня «Unstoppable» из фильма «This Is Acting» 2016 года стала вирусной сенсацией, преодолев миллиард прослушиваний на Spotify и снова попав в чарты во многих странах. по всему миру через семь лет после его выпуска. Тем временем Сиа писала песни для других знаменитостей, таких как Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и других, написал песни для бесчисленных фильмов и саундтреков к телешоу, раздавала деньги участникам Survivor (ее любимое шоу!), вложила свою энергию в защиту прав животных, и более. И вот — Reasonable Woman, первый полноценный альбом Сии с 2016 года. Reasonable Woman настолько наполнена поп-совершенством, что просто поражает, насколько легко ей удается создавать такие мгновенно узнаваемые песни. Сборник — это все, что Сиа делает лучше всего, и звуковой эквивалент множества вещей: воодушевляющие объятия, секреты, рассказанные поздно ночью, поход на лучшую вечеринку в мире, уязвимость признания в любви к кому-то, твердая решимость сохранить уходишь, даже если твоя любовь не возвращается, беспорядок человеческого бытия, изобилие человеческого бытия. В сущности, это жизнь — происходящая с нами, происходящая для нас, песни из альбома Reasonable Woman отражают то, что мы живы в каждом припеве.

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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678610097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
Reasonable Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Little wing, Immortal queen, Dance alone (Sia and Kylie Minogue), I had a heart, Gimme love, Nowhere to be, Towards the sun, Incredible, Champion, I forgive you, Wanna be known, One night, Fame wont love you, Go on, Rock and balloon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В мире нет такого художника, как Сиа. Попробуйте подумать об артисте, который за более чем десятилетие своей карьеры превратился из востребованной инди-поп-вокалистки и певицы в мировую поп-суперзвезду. Попробуйте представить себе, что та же самая мировая поп-суперзвезда пишет и продюсирует музыку для многих других самых знаковых звезд нашего времени. А затем позвольте себе подумать о том, как Сиа Ферлер собрала больше прослушиваний и хитов по всему миру (6 в «Клубе миллиардов» на Spotify и продолжает расти.), при этом никогда не показывая своего лица, никогда не ставя под угрозу свое художественное видение и никогда не позволяя кто-то еще определяет для нее поп-славу. Поразительно представить, что какой-либо артист делает хотя бы одну из этих вещей, не говоря уже обо всех, на протяжении своей карьеры, которая продолжает достигать новых высот. Стоит повторить: в мире нет такой артистки, как Сиа. Немного предыстории: Сиа Фурлер выросла в Австралии в семье музыкантов. Начав в Аделаиде, пея в группах и выпуская собственную музыку в 1997 году, Сиа переехала в Лондон и выпустила свой дебютный альбом Healing Is Difficult в 2001 году. В том же году она впервые появилась в составе Zero 7 на их дебютном альбоме Simple Things - a сотрудничество, которое продолжится выпуском еще двух альбомов и серией мировых турне. В фильм «Цвет, маленький» 2004 года вошел «Дыши мной», который, как известно, стал саундтреком к финальной сцене финального эпизода сериала HBO «Клиент под землей». Последовало еще больше альбомов (2008-го, у некоторых людей НАСТОЯЩИЕ проблемы, 2010-го, We Are Born), прежде чем Сиа начала сочинять и сочинять песни, а также участвовать в песнях для других артистов, включая Рианну, Дэвида Гетту, Фло Риду, все из которых имели огромные успехи в чартах. топовые хиты благодаря Сии. Ее песня «Chandelier» из номинированного на «Грэмми» альбома «1000 Forms Of Fear» в 2014 году не только изменила звучание поп-музыки, но и произвела революцию в искусстве музыкального видео благодаря революционному клипу с Мэдди Зиглер в главной роли. Вскоре последовали новые мировые успехи: «Elastic Heart», «Big Girls Cry», «Alive», «Together», «Dusk Til Dawn» с Зейном и «Cheap Thrills» — сингл номер один в Billboard 8 раз подряд. недели. Более 50 миллиардов аудиопотоков не лгут. Ее рождественский альбом, выпущенный в 2017 году, входит в десятку самых популярных праздничных песен всех времен. В 2021 году она сняла свой первый полнометражный фильм под названием «Музыка», а в 2022 году песня «Unstoppable» из фильма «This Is Acting» 2016 года стала вирусной сенсацией, преодолев миллиард прослушиваний на Spotify и снова попав в чарты во многих странах. по всему миру через семь лет после его выпуска. Тем временем Сиа писала песни для других знаменитостей, таких как Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и других, написал песни для бесчисленных фильмов и саундтреков к телешоу, раздавала деньги участникам Survivor (ее любимое шоу!), вложила свою энергию в защиту прав животных, и более. И вот — Reasonable Woman, первый полноценный альбом Сии с 2016 года. Reasonable Woman настолько наполнена поп-совершенством, что просто поражает, насколько легко ей удается создавать такие мгновенно узнаваемые песни. Сборник — это все, что Сиа делает лучше всего, и звуковой эквивалент множества вещей: воодушевляющие объятия, секреты, рассказанные поздно ночью, поход на лучшую вечеринку в мире, уязвимость признания в любви к кому-то, твердая решимость сохранить уходишь, даже если твоя любовь не возвращается, беспорядок человеческого бытия, изобилие человеческого бытия. В сущности, это жизнь — происходящая с нами, происходящая для нас, песни из альбома Reasonable Woman отражают то, что мы живы в каждом припеве.
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Sia - Reasonable Woman (Baby Blue) (0075678610097) виниловая пластинка - по цене 3090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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