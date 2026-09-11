Top.Mail.Ru
Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Foo Fighters, Greatest Hits (0886973692110)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98851
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка

Track List

A1All My Life4:24
A2Best Of You4:16
A3Everlong4:10
A4The Pretender4:27
B1My Hero4:19
B2Learn To Fly3:56
B3Times Like These4:28
B4Monkey Wrench3:53
C1Big Me2:14
C2Breakout3:22
C3Long Road To Ruin3:48
C4This Is A Call3:55
D1Skin And Bones4:04
D2Wheels4:38
D3Word Forward3:49
D4Everlong (Acoustic)4:41

Отзывы о товаре Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1All My Life4:24
A2Best Of You4:16
A3Everlong4:10
A4The Pretender4:27
B1My Hero4:19
B2Learn To Fly3:56
B3Times Like These4:28
B4Monkey Wrench3:53
C1Big Me2:14
C2Breakout3:22
C3Long Road To Ruin3:48
C4This Is A Call3:55
D1Skin And Bones4:04
D2Wheels4:38
D3Word Forward3:49
D4Everlong (Acoustic)4:41
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...