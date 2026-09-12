Описание товара Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка

Laundry Service, лимитированное юбилейное переиздание 5-го студийного альбома Шакиры, увидит свет 7 января на 2-х прозрачных пластинках желтого цвета. 7 января в продажу поступит Laundry Service (20th Anniversary) — юбилейное переиздание легендарного англоязычного дебюта Шакиры, первоначально увидевшего свет 20 лет назад. Новая версия альбома увидит свет в формате лимитированного винилового релиза на двух прозрачных пластинках желтого цвета. Laundry Service — пятый студийный и первый англоязычный альбом Шакиры, выпущенный 13 ноября 2001 года на лейбле Epic Records. Именно после релиза этого альбома о Шакире — молодой колумбийской певице, покорившей Латинскую Америку — заговорил весь мир. «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Objection (Tango)» — все эти композиции впервые появились именно на Laundry Service, который 20 лет спустя после оригинального релиза смотрится как точка отсчета для глобального успеха колумбийской поп-дивы. Примечательно, что в свое время Laundry Service получил смешанные отзывы критиков. Многие рецензенты высоко оценили сочетание различных музыкальных стилей на пластинке и вокальные способности певицы, в то время некоторые обозреватели сочли альбом заурядным — и совершенно зря. Laundry Service стал седьмым продаваемым альбомом 2002 года с тиражом порядка 13 миллионов проданных экземпляров, а также взлетел на 3-ю строчку авторитетного чарта Billboard 200. Одной Америкой, впрочем, дело не ограничилось: Laundry Service возглавил хит-парады многих стран, включая Австралию, Австрию, Бельгию, Канаду и Швейцарию, а также вошел в первую пятерку чартов Аргентины, Франции, Германии, Испании и Великобритании. Коммерческий успех альбома сделал Шакиру одной из самых успешных кроссоверных исполнителей, Стив Хьюи с сайта AllMusic назвал ее «самой успешной кроссоверной исполнительницей в латиноамериканской поп-музыке после Дженнифер Лопес» и «поп-сенсацией», ставшей благодаря «своеобразному поэтическому чутью и сексуальному образу из видеоклипов, построенному на танце живота». В 2002 году певица дала интервью журналисту и писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу, лауреату Нобелевской премии по литературе, который был поражен «фантастическим уровнем ее работы» и отметил, что «музыка Шакиры имеет собственный отпечаток, непохожий ни на один другой, никто не может петь и танцевать с такой невинной чувственностью, которая, кажется, ее собственным изобретением, в каком бы то ни было возрасте». За время своей карьеры колумбийская поп-дива Шакира продала свыше 60 миллионов пластинок по всему миру. Ее творчество отмечено целым созвездием наград: среди них — две «Грэмми», восемь латинских «Грэмми», а также, среди прочего, несколько наград World Music, American Music Awards и Billboard Music Awards. Она — единственный артист из Южной Америки, чья композиция стала номером один в США, а также на ее счету — 4 из 20 самых продаваемых хитов последнего десятилетия.