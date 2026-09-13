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Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка

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Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 1
Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 2
Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 3
Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 4
Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 5
Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rahim Redcar
Альбом (сингл)
Hopecore
Жанр
Indie Pop
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 1
  • Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 2
  • Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 3
  • Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 4
  • Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 5
  • Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705665
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5056556146629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rahim Redcar
Альбом (сингл)
Hopecore
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Forgive 8888888, Elevate, Ins8de Of Me, Deep Holes, Red Birdman Emergency Opera (I Understand), Manuela Danse
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка

Альбом французского артиста Rahim C Redcar, выпущенный в 2022 году. Этот проект стал заметным событием в музыкальной среде, сочетая элементы различных жанров и исследуя темы надежды, борьбы и самоидентификации.

Отзывы о товаре Rahim Redcar - Hopecore (Transparent Blue) (5056556146629) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5056556146629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rahim Redcar
Альбом (сингл)
Hopecore
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Forgive 8888888, Elevate, Ins8de Of Me, Deep Holes, Red Birdman Emergency Opera (I Understand), Manuela Danse
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом французского артиста Rahim C Redcar, выпущенный в 2022 году. Этот проект стал заметным событием в музыкальной среде, сочетая элементы различных жанров и исследуя темы надежды, борьбы и самоидентификации.
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Отзывы


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