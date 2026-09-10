Metallica - Kill 'Em All (0602547885289) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402585
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602547885289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Kill 'Em All (0602547885289) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hit The Lights
|4:17
|A2
|The Four Horsemen
|7:08
|A3
|Motorbreath
|3:03
|A4
|Jump In The Fire
|4:50
|A5
|(Anesthesia)-Pulling Teeth
|3:27
|A6
|Whiplash
|4:06
|B1
|Phantom Lord
|4:52
|B2
|No Remorse
|6:24
|B3
|Seek & Destroy
|6:50
|B4
|Metal Militia
|6:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602547885289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Hit The Lights
|4:17
|A2
|The Four Horsemen
|7:08
|A3
|Motorbreath
|3:03
|A4
|Jump In The Fire
|4:50
|A5
|(Anesthesia)-Pulling Teeth
|3:27
|A6
|Whiplash
|4:06
|B1
|Phantom Lord
|4:52
|B2
|No Remorse
|6:24
|B3
|Seek & Destroy
|6:50
|B4
|Metal Militia
|6:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - Kill 'Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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