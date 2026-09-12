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Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 1
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 2
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 3
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 4
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 5
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 6
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 7
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 8
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 9
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 10
Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 1
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 2
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 3
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 4
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 5
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 6
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 7
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 8
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 9
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 10
  • Виниловая пластинка Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676088
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 виниловая пластинка

Первый в карьере канадской поп-исполнительницы и автора песен Аврил Лавин сборник, включающий 20 основных хитов.. Издание на виниле.. Аврил Лавин – певица и автор песен из Канады, выпускающая музыку в жанрах альтернативный рок, поп-панк, поп-рок и пост-гранж. Она является одной из самых популярных исполнительниц 2000-х годов. Аврил получила мировую славу после выпуска дебютного альбома «Let Go» в 2002 году. Продажи пластинки на сегодняшний день составляют более 16 млн копий. Следующие два альбома «Under My Skin» (2004) и «The Best Damn Thing» (2007) возглавляли множество мировых чартов, в том числе американский «Billboard 200».

Отзывы о товаре Lavigne, Avril Greatest Hits 0194399784211 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Первый в карьере канадской поп-исполнительницы и автора песен Аврил Лавин сборник, включающий 20 основных хитов.. Издание на виниле.. Аврил Лавин – певица и автор песен из Канады, выпускающая музыку в жанрах альтернативный рок, поп-панк, поп-рок и пост-гранж. Она является одной из самых популярных исполнительниц 2000-х годов. Аврил получила мировую славу после выпуска дебютного альбома «Let Go» в 2002 году. Продажи пластинки на сегодняшний день составляют более 16 млн копий. Следующие два альбома «Under My Skin» (2004) и «The Best Damn Thing» (2007) возглавляли множество мировых чартов, в том числе американский «Billboard 200».
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Отзывы


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