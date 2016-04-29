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Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка

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Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка - фото 1
Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
VESSEL
Жанр
Регги, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка - фото 1
  • Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TWENTY ONE PILOTS
filter_none Товар входит в коллекцию TWENTY ONE PILOTS

Коллекция TWENTY ONE PILOTS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678673542
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
VESSEL
Жанр
Регги, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка

Track List

A1Ode To Sleep5:08
A2Holding On To You4:23
A3Migraine3:59
A4House Of Gold2:43
A5Car Radio4:27
A6Semi-Automatic4:14
B1Screen3:49
B2The Run And Go3:49
B3Fake You Out3:51
B4Guns For Hands4:33
B5Trees4:27
B6Truce2:22

Отзывы о товаре Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678673542
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
VESSEL
Жанр
Регги, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Ode To Sleep5:08
A2Holding On To You4:23
A3Migraine3:59
A4House Of Gold2:43
A5Car Radio4:27
A6Semi-Automatic4:14
B1Screen3:49
B2The Run And Go3:49
B3Fake You Out3:51
B4Guns For Hands4:33
B5Trees4:27
B6Truce2:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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