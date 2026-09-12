Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695183
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Баюшки-баю, Экзамены, Любовь, Рынок, Закладка Стены, Самба, Финал, Увертюра, Марш Троицы, Танцплощадка, Твист, Вступление, Кончилось Лето, Старый Город, В Поисках Аптеки, Гипс И Драгоценности, Солнце, Море И Семья, Модный Показ, Пляжный Ансамбль, Рыбалка У Белой Скалы, Сядем Все, Эпилог, Перекраска, Грёзы Ипполита, Битва За Стул, Боже, Царя Храни, Краковяк, Чарльстон, Дом Народов, Марш, Художники, Погоня В Васюках, Заседание Продолжается, Вступление, Чёрный Кот, Диалог Зины И Шурика, Секретная С
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка
Первое издание музыки народного артиста и композитора Александра Зацепина из фильмов советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Звучат оригинальные, отреставрированные под вниманием Зацепина, фонограммы из фильмов: «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев». Во многих композициях Александр Зацепин использует фонограммы с ускоренно записанными инструментами и объединяет их с живой оркестровой музыкой. Таким образом, он добивается оригинального звучания, свойственного всему творчеству мастера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800581]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Баюшки-баю, Экзамены, Любовь, Рынок, Закладка Стены, Самба, Финал, Увертюра, Марш Троицы, Танцплощадка, Твист, Вступление, Кончилось Лето, Старый Город, В Поисках Аптеки, Гипс И Драгоценности, Солнце, Море И Семья, Модный Показ, Пляжный Ансамбль, Рыбалка У Белой Скалы, Сядем Все, Эпилог, Перекраска, Грёзы Ипполита, Битва За Стул, Боже, Царя Храни, Краковяк, Чарльстон, Дом Народов, Марш, Художники, Погоня В Васюках, Заседание Продолжается, Вступление, Чёрный Кот, Диалог Зины И Шурика, Секретная С
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Первое издание музыки народного артиста и композитора Александра Зацепина из фильмов советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Звучат оригинальные, отреставрированные под вниманием Зацепина, фонограммы из фильмов: «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев». Во многих композициях Александр Зацепин использует фонограммы с ускоренно записанными инструментами и объединяет их с живой оркестровой музыкой. Таким образом, он добивается оригинального звучания, свойственного всему творчеству мастера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Александр Зацепин - Музыка Из Фильмов Леонида Гайдая (Green)(4680068800581) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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