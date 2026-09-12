OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Spawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 692455
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588334115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Spawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(Can't You) Trip Like I Do - The Crystal Method & Filter, The Long Hard Road Out Of Hell - Marilyn Manson & Sneaker Pimps, Satan - Orbital with Kirk Hammett, Kick The P.A. - Korn & The Dust Brothers, Tiny Rubberband - Butthole Surfers & Moby, For Whom the Bell Tolls (The Irony of it All) - Metallica & DJ Spooky, Torn Apart - Stabbing Westward & Josh Wink, Skin Up Pin Up - Mansun & 808 State, One Man Army - The Prodigy & Tom Morello, Spawn - Silverchair & Vitro, T-4 Strain - Henry Rollins & Goldi
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка
Смешав техно с ню-металом, брейкбит с рэпом и DnB с хард-роком, саундтрек к фильму Spawn (1997) включает таких исполнителей, как Metallica, The Prodigy, Tom Morello, Cypress Hill, Moby и Slayer, и это лишь некоторые из них.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588334115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Spawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(Can't You) Trip Like I Do - The Crystal Method & Filter, The Long Hard Road Out Of Hell - Marilyn Manson & Sneaker Pimps, Satan - Orbital with Kirk Hammett, Kick The P.A. - Korn & The Dust Brothers, Tiny Rubberband - Butthole Surfers & Moby, For Whom the Bell Tolls (The Irony of it All) - Metallica & DJ Spooky, Torn Apart - Stabbing Westward & Josh Wink, Skin Up Pin Up - Mansun & 808 State, One Man Army - The Prodigy & Tom Morello, Spawn - Silverchair & Vitro, T-4 Strain - Henry Rollins & Goldi
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Смешав техно с ню-металом, брейкбит с рэпом и DnB с хард-роком, саундтрек к фильму Spawn (1997) включает таких исполнителей, как Metallica, The Prodigy, Tom Morello, Cypress Hill, Moby и Slayer, и это лишь некоторые из них.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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