Oasis - Standing On The Shoulder Of Giants (5051961002058) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Standing On The Shoulder Of Giants
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 711870
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Характеристики
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961002058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Standing On The Shoulder Of Giants
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuckin' in the Bushes, Go Let It Out, Who Feels Love?, Put Yer Money Where Yer Mouth Is, Little James, Gas Panic!, Where Did It All Go Wrong?, Sunday Morning Call, I Can See a Liar, Roll It Over
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oasis - Standing On The Shoulder Of Giants (5051961002058) виниловая пластинка
Standing on the Shoulder of Giants — четвёртый студийный альбом английской рок-группы Oasis выпущенный в 2000 году. Издание на цветном виниле. "Standing On The Shoulder Of Giants" стал поворотным моментом в истории группы и ознаменовал начало новой эры для Oasis. Альбом был первым релизом на собственном независимом лейбле группы Big Brother Recordings. После головокружительного успеха первых трех альбомов группы, Oasis приступили к дальнейшему развитию своего звучания с Standing On The Shoulder Of Giants. Ноэль применил экспериментальный подход, который привел к отходу от звучания Definitely Maybe (1994), What's The Story (Morning Glory?) (1995) и Be Here Now (1997) к современному альбому с влиянием психоделического рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961002058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
Standing On The Shoulder Of Giants
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuckin' in the Bushes, Go Let It Out, Who Feels Love?, Put Yer Money Where Yer Mouth Is, Little James, Gas Panic!, Where Did It All Go Wrong?, Sunday Morning Call, I Can See a Liar, Roll It Over
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Standing on the Shoulder of Giants — четвёртый студийный альбом английской рок-группы Oasis выпущенный в 2000 году. Издание на цветном виниле. "Standing On The Shoulder Of Giants" стал поворотным моментом в истории группы и ознаменовал начало новой эры для Oasis. Альбом был первым релизом на собственном независимом лейбле группы Big Brother Recordings. После головокружительного успеха первых трех альбомов группы, Oasis приступили к дальнейшему развитию своего звучания с Standing On The Shoulder Of Giants. Ноэль применил экспериментальный подход, который привел к отходу от звучания Definitely Maybe (1994), What's The Story (Morning Glory?) (1995) и Be Here Now (1997) к современному альбому с влиянием психоделического рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oasis - Standing On The Shoulder Of Giants (5051961002058) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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