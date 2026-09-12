Top.Mail.Ru
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 6
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 7
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 8
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 9
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 10
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 11
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 12
Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 6
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 7
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 8
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 9
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 10
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 11
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 12
  • Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675191
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
205x485x415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00)

Прочный, стильный и компактный корпус LIAN LI LANCOOL 205 MESH идет в комплекте с 3 кулерами для эффективного обдува компонентов. Типоразмер Mid-Tower позволяет работать с разными форм-факторами плат, видеокартами длиной 36 см и вентиляторами высотой 16 см. 7 слотов расширения способствуют гибкой сборке игрового ПК. Вы можете одновременно подключать 4 накопителя 2.5” и 2 жестких диска 3.5”. Металлическая сетка с пылевыми фильтрами на передней панели LIAN LI LANCOOL 205 MESH гарантирует большой приток воздуха и быстрое охлаждение. Кнопки на корпусе позволяют выбирать разные режимы подсветки, в том числе синхронизацию с материнской платой. Съемные кронштейны упрощают замену кулеров и установку радиатора СЖО. Панель ввода-вывода оснащена 2 USB-портами и 2 разъемами jack 3.5 mm.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
205x485x415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный, стильный и компактный корпус LIAN LI LANCOOL 205 MESH идет в комплекте с 3 кулерами для эффективного обдува компонентов. Типоразмер Mid-Tower позволяет работать с разными форм-факторами плат, видеокартами длиной 36 см и вентиляторами высотой 16 см. 7 слотов расширения способствуют гибкой сборке игрового ПК. Вы можете одновременно подключать 4 накопителя 2.5” и 2 жестких диска 3.5”. Металлическая сетка с пылевыми фильтрами на передней панели LIAN LI LANCOOL 205 MESH гарантирует большой приток воздуха и быстрое охлаждение. Кнопки на корпусе позволяют выбирать разные режимы подсветки, в том числе синхронизацию с материнской платой. Съемные кронштейны упрощают замену кулеров и установку радиатора СЖО. Панель ввода-вывода оснащена 2 USB-портами и 2 разъемами jack 3.5 mm.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...