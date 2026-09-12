Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 205 Mesh черный (G99.OE764CX.00)
Прочный, стильный и компактный корпус LIAN LI LANCOOL 205 MESH идет в комплекте с 3 кулерами для эффективного обдува компонентов. Типоразмер Mid-Tower позволяет работать с разными форм-факторами плат, видеокартами длиной 36 см и вентиляторами высотой 16 см. 7 слотов расширения способствуют гибкой сборке игрового ПК. Вы можете одновременно подключать 4 накопителя 2.5” и 2 жестких диска 3.5”. Металлическая сетка с пылевыми фильтрами на передней панели LIAN LI LANCOOL 205 MESH гарантирует большой приток воздуха и быстрое охлаждение. Кнопки на корпусе позволяют выбирать разные режимы подсветки, в том числе синхронизацию с материнской платой. Съемные кронштейны упрощают замену кулеров и установку радиатора СЖО. Панель ввода-вывода оснащена 2 USB-портами и 2 разъемами jack 3.5 mm.
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Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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