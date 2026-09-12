Веб-камера Oklick (OK-C016HD)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 240 руб. 1 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674777
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400
Описание товара Веб-камера Oklick (OK-C016HD)
Компактная веб-камера 1Мп с микрофоном Оклик OK-C016HD предназначена для подключения к стационарным персональным компьютерам и ноутбукам, оснащенным USB портом. Она позволит записывать и транслировать в реальном времени видео со звуком через локальную сеть и Интернет.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Компактная веб-камера 1Мп с микрофоном Оклик OK-C016HD предназначена для подключения к стационарным персональным компьютерам и ноутбукам, оснащенным USB портом. Она позволит записывать и транслировать в реальном времени видео со звуком через локальную сеть и Интернет.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, full hd, с микрофоном, с автофокусом
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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