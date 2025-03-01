Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002)
Для кого и под какие задачи
Acer Aspire A315 - классический офисный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря процессору Intel Core i3 современного поколения и 8 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в браузере, оставаясь доступным решением для дома, учебы или небольшого офиса.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i3 N305 с 8 ядрами, построенный на современной архитектуре Alder Lake-N. Встроенная графика Intel UHD отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми играми. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для обработки фото.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом или таблицами. Экран хорошо подходит для просмотра фильмов и сериалов, работы с документами и веб-серфинга в различных условиях освещения.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве повседневных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. При необходимости есть возможность расширения системы хранения через дополнительные слоты.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом серебристом цвете с текстурированной поверхностью. При весе около 1,7 кг его можно регулярно брать с собой на учебу или работу. Система охлаждения рассчитана на повседневные нагрузки и работает достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами: USB Type-A для периферии, HDMI для подключения внешнего монитора или телевизора, а также аудиоразъемом для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать организации хранения файлов на внешних носителях. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и веб-серфинга с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневного использования. Если планируется работа с тяжелыми приложениями или играми, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i3, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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Для кого и под какие задачи
Acer Aspire A315 - классический офисный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря процессору Intel Core i3 современного поколения и 8 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в браузере, оставаясь доступным решением для дома, учебы или небольшого офиса.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i3 N305 с 8 ядрами, построенный на современной архитектуре Alder Lake-N. Встроенная графика Intel UHD отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми играми. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для обработки фото.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом или таблицами. Экран хорошо подходит для просмотра фильмов и сериалов, работы с документами и веб-серфинга в различных условиях освещения.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве повседневных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. При необходимости есть возможность расширения системы хранения через дополнительные слоты.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом серебристом цвете с текстурированной поверхностью. При весе около 1,7 кг его можно регулярно брать с собой на учебу или работу. Система охлаждения рассчитана на повседневные нагрузки и работает достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами: USB Type-A для периферии, HDMI для подключения внешнего монитора или телевизора, а также аудиоразъемом для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать организации хранения файлов на внешних носителях. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и веб-серфинга с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневного использования. Если планируется работа с тяжелыми приложениями или играми, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серебристый, Intel Core i3, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Достоинства:
Комментарий:
в целом доволен, понравилась цена, работает неплохо
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Ноутбук пришел целый. Все нужно установили. В работе посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Супер вещь. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Для дома или офиса можно взять
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ноутбук. Для ребенка пойдёт. Нам нравится! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не был. Получил. Упакован отлично,в дополнительную упаковку. Коробка имеет пломбу. Проверил,включается. Установлю операционную систему - можно будет потестить на предмет производительности
Достоинства:
Комментарий:
Фирмой пользуюсь не однократно, все устраивает по своей цене. Брала для мамы. Для работы с документами, хорош.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002)
Достоинства:
Комментарий:
в целом доволен, понравилась цена, работает неплохо
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Ноутбук пришел целый. Все нужно установили. В работе посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Супер вещь. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Для дома или офиса можно взять
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ноутбук. Для ребенка пойдёт. Нам нравится! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не был. Получил. Упакован отлично,в дополнительную упаковку. Коробка имеет пломбу. Проверил,включается. Установлю операционную систему - можно будет потестить на предмет производительности
Достоинства:
Комментарий:
Фирмой пользуюсь не однократно, все устраивает по своей цене. Брала для мамы. Для работы с документами, хорош.