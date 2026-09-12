Kamasi Washington - The Epic (Box) (5054429002300) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
The Epic
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667455
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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429002300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
The Epic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Change Of The Guard, Isabelle, Final Thought, The Next Step, Askim, The Rhythm Changes, Leroy And Lanisha, Re Run, Miss Understanding, Henrietta Our Hero, Seven Prayers, Cherokee, The Magnificent 7, Re Run Home, Malcolm's Theme, Clair De Lune, The Message
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kamasi Washington - The Epic (Box) (5054429002300) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change Of The Guard, Isabelle, Final Thought, The Next Step, Askim, The Rhythm Changes, Leroy And Lanisha, Re Run, Miss Understanding, Henrietta Our Hero, Seven Prayers, Cherokee, The Magnificent 7, Re Run Home, Malcolm's Theme, Clair De Lune, The Message
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Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429002300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Kamasi Washington
Альбом (сингл)
The Epic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Change Of The Guard, Isabelle, Final Thought, The Next Step, Askim, The Rhythm Changes, Leroy And Lanisha, Re Run, Miss Understanding, Henrietta Our Hero, Seven Prayers, Cherokee, The Magnificent 7, Re Run Home, Malcolm's Theme, Clair De Lune, The Message
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Change Of The Guard, Isabelle, Final Thought, The Next Step, Askim, The Rhythm Changes, Leroy And Lanisha, Re Run, Miss Understanding, Henrietta Our Hero, Seven Prayers, Cherokee, The Magnificent 7, Re Run Home, Malcolm's Theme, Clair De Lune, The Message
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Kamasi Washington - The Epic (Box) (5054429002300) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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