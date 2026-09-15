Soulfly - 3 (2Lp) (4050538759297) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
3
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 667425
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Загружаем...
6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538759297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
3
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Downstroy, Seek 'N' Strike, Enterfaith, One, L.O.T.M., Brasil, Tree Of Pain, One Nation, 37204, Call To Arms, Four Elements, Soulfly III, Sangue De Bairro, Zumbi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Soulfly - 3 (2Lp) (4050538759297) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Soulfly / 3 (2LP) - это шанс углубиться в мощный и энергичный мир металла с группой Soulfly. Альбом "3" от Soulfly - это истинное творение тяжелой музыки, которое захватывает своей интенсивностью и грохочущими рифами. Купить виниловую пластинку Soulfly / 3 (2LP) - это возможность ощутить всю мощь и агрессию металлического звучания, проникнуться энергией и насладиться великолепной игрой музыкантов группы Soulfly. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Soulfly / 3 (2LP) и добавить этот потрясающий альбом к своей коллекции. Закажите сейчас и окунитесь в мир звуков, который никогда не оставит вас равнодушными!
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538759297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soulfly
Альбом (сингл)
3
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Downstroy, Seek 'N' Strike, Enterfaith, One, L.O.T.M., Brasil, Tree Of Pain, One Nation, 37204, Call To Arms, Four Elements, Soulfly III, Sangue De Bairro, Zumbi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Купить виниловую пластинку Soulfly / 3 (2LP) - это шанс углубиться в мощный и энергичный мир металла с группой Soulfly. Альбом "3" от Soulfly - это истинное творение тяжелой музыки, которое захватывает своей интенсивностью и грохочущими рифами. Купить виниловую пластинку Soulfly / 3 (2LP) - это возможность ощутить всю мощь и агрессию металлического звучания, проникнуться энергией и насладиться великолепной игрой музыкантов группы Soulfly. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Soulfly / 3 (2LP) и добавить этот потрясающий альбом к своей коллекции. Закажите сейчас и окунитесь в мир звуков, который никогда не оставит вас равнодушными!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Soulfly - 3 (2Lp) (4050538759297) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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