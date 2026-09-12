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Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка

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Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 1
Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 2
Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 3
Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 4
Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 5
Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 6
Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 7
Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
Dive Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 1
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 2
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 3
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 4
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 5
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 6
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 7
  • Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667352
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8719262035249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
Dive Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Enjoy the Ride, Riverbed, Thumbnails, Run Honey Run, Gained the World, One Love Karma, Au-dela, Blue Chair, Sleep on It Tonight, The Ledge Beyond the Edge, Washed Away
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка

Dive Deep — шестой студийный альбом британской электронной группы Morcheeba выпущенный в 2008 году.. Издание на цветном виниле 180 г.. Dive Deep — второй альбом Morcheeba без бывшей солистки Скай Эдвардс. Вместо этого участники группы (и братья) Росс и Пол Годфри сотрудничали для записи с несколькими приглашенными артистами, включая рэпера Cool Calm Pete, норвежского альтернативного певца и автора песен Томаса Дибдала, французского певца Манду Замоло и поп-рок-певицу Джуди Цуке. До выхода альбома было выпущено два сингла: «Enjoy The Ride» и «Gained The World». Профессиональные отзывы были в основном положительными. Billboard описал альбом как «великолепную коллекцию электро-поп-баллад с элементами фолка и блюза».

Отзывы о товаре Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[8719262035249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
MORCHEEBA
Альбом (сингл)
Dive Deep
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Enjoy the Ride, Riverbed, Thumbnails, Run Honey Run, Gained the World, One Love Karma, Au-dela, Blue Chair, Sleep on It Tonight, The Ledge Beyond the Edge, Washed Away
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Dive Deep — шестой студийный альбом британской электронной группы Morcheeba выпущенный в 2008 году.. Издание на цветном виниле 180 г.. Dive Deep — второй альбом Morcheeba без бывшей солистки Скай Эдвардс. Вместо этого участники группы (и братья) Росс и Пол Годфри сотрудничали для записи с несколькими приглашенными артистами, включая рэпера Cool Calm Pete, норвежского альтернативного певца и автора песен Томаса Дибдала, французского певца Манду Замоло и поп-рок-певицу Джуди Цуке. До выхода альбома было выпущено два сингла: «Enjoy The Ride» и «Gained The World». Профессиональные отзывы были в основном положительными. Billboard описал альбом как «великолепную коллекцию электро-поп-баллад с элементами фолка и блюза».
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