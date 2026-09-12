Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Morcheeba - Dive Deep (coloured) (8719262035249) виниловая пластинка
Dive Deep — шестой студийный альбом британской электронной группы Morcheeba выпущенный в 2008 году.. Издание на цветном виниле 180 г.. Dive Deep — второй альбом Morcheeba без бывшей солистки Скай Эдвардс. Вместо этого участники группы (и братья) Росс и Пол Годфри сотрудничали для записи с несколькими приглашенными артистами, включая рэпера Cool Calm Pete, норвежского альтернативного певца и автора песен Томаса Дибдала, французского певца Манду Замоло и поп-рок-певицу Джуди Цуке. До выхода альбома было выпущено два сингла: «Enjoy The Ride» и «Gained The World». Профессиональные отзывы были в основном положительными. Billboard описал альбом как «великолепную коллекцию электро-поп-баллад с элементами фолка и блюза».
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