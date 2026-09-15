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Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка

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Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 1
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 2
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 3
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 4
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 5
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 6
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 7
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 8
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 9
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 10
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 11
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 12
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 1
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 2
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 3
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 4
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 5
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 6
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 7
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 8
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 9
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 10
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 11
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 12
  • Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Frontiers Music SRL
Barcode
[8024391123751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Together We Run, Dont Give Up On Us, Still Believe In Love, You Got The Best Of Me, Live To Love Again, The Way We Used To Be, Come Away With Me, After Glow, Let It Rain, Holdin On, All Day All Night, Dont Go, United We Stand, Life Rolls On, You Are
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка

Freedom - студийный альбом 2022 года группы Journey. Это единственный альбом группы с участием барабанщика/продюсера Нарады Майкла Уолдена, а также бас-гитариста Рэнди Джексона со времен Raised on Radio. Причем оба покинули группу до выпуска альбома. Это также первый альбом со времен Raised on Radio, в котором не участвует оригинальный басист Росс Вэлори, который был уволен из группы в 2020 году. Релиз представлен на двойном черном виниле. Journey - американская рок-группа, образованная в 1973 году бывшими участниками Santana. Группа стала очень успешной коммерчески в 1978-1987 годах, продав более 80 миллионов экземпляров альбомов по всему миру и более 47 миллионов в США. В 2005 году читатели газеты USA Today поставили Journey на пятое место в списке лучших американских рок-групп в истории.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Frontiers Music SRL
Barcode
[8024391123751]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Together We Run, Dont Give Up On Us, Still Believe In Love, You Got The Best Of Me, Live To Love Again, The Way We Used To Be, Come Away With Me, After Glow, Let It Rain, Holdin On, All Day All Night, Dont Go, United We Stand, Life Rolls On, You Are
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Freedom - студийный альбом 2022 года группы Journey. Это единственный альбом группы с участием барабанщика/продюсера Нарады Майкла Уолдена, а также бас-гитариста Рэнди Джексона со времен Raised on Radio. Причем оба покинули группу до выпуска альбома. Это также первый альбом со времен Raised on Radio, в котором не участвует оригинальный басист Росс Вэлори, который был уволен из группы в 2020 году. Релиз представлен на двойном черном виниле. Journey - американская рок-группа, образованная в 1973 году бывшими участниками Santana. Группа стала очень успешной коммерчески в 1978-1987 годах, продав более 80 миллионов экземпляров альбомов по всему миру и более 47 миллионов в США. В 2005 году читатели газеты USA Today поставили Journey на пятое место в списке лучших американских рок-групп в истории.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Journey - Freedom (8024391123751) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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