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Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 7
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 8
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 9
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 10
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 11
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 12
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 13
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TUSK
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 7
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 8
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 9
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 10
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 11
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 12
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 13
  • Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667223
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497825127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TUSK
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Over & Over The Ledge, Think About Me, Save Me a Place, Sara, What Makes You Think Youre the One, Storms, Thats All for Everyone, Not That Funny, Sisters of the Moon
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка

Получивший премию «Грэмми», двойной альбом Tusk был выпущен в 1979 году. Пластинка разошлась по всему миру в количестве более четырех миллионов копий и познакомила поклонников с такими песнями, как «Sara», «Think About Me» и заглавным альбомным треком.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497825127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TUSK
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Over & Over The Ledge, Think About Me, Save Me a Place, Sara, What Makes You Think Youre the One, Storms, Thats All for Everyone, Not That Funny, Sisters of the Moon
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Получивший премию «Грэмми», двойной альбом Tusk был выпущен в 1979 году. Пластинка разошлась по всему миру в количестве более четырех миллионов копий и познакомила поклонников с такими песнями, как «Sara», «Think About Me» и заглавным альбомным треком.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


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