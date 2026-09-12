Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TUSK
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667223
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497825127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TUSK
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Over & Over The Ledge, Think About Me, Save Me a Place, Sara, What Makes You Think Youre the One, Storms, Thats All for Everyone, Not That Funny, Sisters of the Moon
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка
Получивший премию «Грэмми», двойной альбом Tusk был выпущен в 1979 году. Пластинка разошлась по всему миру в количестве более четырех миллионов копий и познакомила поклонников с такими песнями, как «Sara», «Think About Me» и заглавным альбомным треком.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497825127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TUSK
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Over & Over The Ledge, Think About Me, Save Me a Place, Sara, What Makes You Think Youre the One, Storms, Thats All for Everyone, Not That Funny, Sisters of the Moon
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Получивший премию «Грэмми», двойной альбом Tusk был выпущен в 1979 году. Пластинка разошлась по всему миру в количестве более четырех миллионов копий и познакомила поклонников с такими песнями, как «Sara», «Think About Me» и заглавным альбомным треком.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Fleetwood Mac - Tusk (coloured) (0603497825127) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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