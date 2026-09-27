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Blackmore's Night - Nature's Light (4029759155508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blackmore's Night - Nature's Light (4029759155508) виниловая пластинка

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Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 1
Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 2
Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 3
Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 4
Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 5
Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Blackmore's Night
Альбом (сингл)
Nature's Light
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 1
  • Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 2
  • Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 3
  • Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 4
  • Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 5
  • Blackmore&#039;s Night - Nature&#039;s Light (4029759155508) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667125
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blackmore's Night - Nature's Light (4029759155508) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759155508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Blackmore's Night
Альбом (сингл)
Nature's Light
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Once Upon December, Four Winds, Feather In The Wind, Darker Shade Of Black, The Twisted Oak, Natures Light, Der Letzte Musketier, Wish You Were Here (2021), Going To The Faire, Second Element
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blackmore's Night - Nature's Light (4029759155508) виниловая пластинка

"Nature's Light" - студийный альбом 2021 года коллектива Blackmore's Night. Первый студийный альбом после перерыва длиною в 6 лет.Релиз представлен на черном виниле.Blackmores Night - фолк-рок-группа, основанная в 1997 году бывшим гитаристом Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Название группы может толковаться и как каламбур: "Найт Блэкмора".Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе Rainbow.

Отзывы о товаре Blackmore's Night - Nature's Light (4029759155508) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759155508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Blackmore's Night
Альбом (сингл)
Nature's Light
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Once Upon December, Four Winds, Feather In The Wind, Darker Shade Of Black, The Twisted Oak, Natures Light, Der Letzte Musketier, Wish You Were Here (2021), Going To The Faire, Second Element
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
"Nature's Light" - студийный альбом 2021 года коллектива Blackmore's Night. Первый студийный альбом после перерыва длиною в 6 лет.Релиз представлен на черном виниле.Blackmores Night - фолк-рок-группа, основанная в 1997 году бывшим гитаристом Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Название группы может толковаться и как каламбур: "Найт Блэкмора".Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе Rainbow.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blackmore's Night - Nature's Light (4029759155508) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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