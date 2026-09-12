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ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944)

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ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 1
ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 2
ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 3
ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 1
  • ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 2
  • ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 3
  • ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666908
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х29
Вес, кг.
12.55

Описание товара ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN являются надежными устройствами для защиты ваших электрооборудований от перебоев в электропитании. Представленный ИБП имеет форм-фактор Tower и выполнен по топологии с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает превосходную стабильность и качество электроснабжения. Этот ИБП предлагает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А, что делает его подходящим для использования с различными высоконагруженными устройствами. Он поддерживает одну фазу и имеет модифицированную синусоидальную форму напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет грамотно завершить работу или переключиться на альтернативный источник питания. Устройство может эффективно работать при входном напряжении в пределах от 140 В до 300 В и оборудовано свинцово-кислотной батареей. ИБП включает два разъема типа EURO (CEE 7), что позволяет легко подключать совместимые устройства. Вес устройства составляет 8 кг, что делает его достаточно мобильным и легко устанавливаемым практически в любом помещении. Источники бесперебойного питания POWERMAN — это идеальное решение для поддержания стабильности работы ваших электронных систем в условиях нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN являются надежными устройствами для защиты ваших электрооборудований от перебоев в электропитании. Представленный ИБП имеет форм-фактор Tower и выполнен по топологии с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает превосходную стабильность и качество электроснабжения. Этот ИБП предлагает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А, что делает его подходящим для использования с различными высоконагруженными устройствами. Он поддерживает одну фазу и имеет модифицированную синусоидальную форму напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет грамотно завершить работу или переключиться на альтернативный источник питания. Устройство может эффективно работать при входном напряжении в пределах от 140 В до 300 В и оборудовано свинцово-кислотной батареей. ИБП включает два разъема типа EURO (CEE 7), что позволяет легко подключать совместимые устройства. Вес устройства составляет 8 кг, что делает его достаточно мобильным и легко устанавливаемым практически в любом помещении. Источники бесперебойного питания POWERMAN — это идеальное решение для поддержания стабильности работы ваших электронных систем в условиях нестабильного электроснабжения.
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Отзывы


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