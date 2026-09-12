ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 2000 Plus (6121944)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN являются надежными устройствами для защиты ваших электрооборудований от перебоев в электропитании. Представленный ИБП имеет форм-фактор Tower и выполнен по топологии с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает превосходную стабильность и качество электроснабжения. Этот ИБП предлагает активную мощность 1800 Вт и полную мощность 2000 В·А, что делает его подходящим для использования с различными высоконагруженными устройствами. Он поддерживает одну фазу и имеет модифицированную синусоидальную форму напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что позволяет грамотно завершить работу или переключиться на альтернативный источник питания. Устройство может эффективно работать при входном напряжении в пределах от 140 В до 300 В и оборудовано свинцово-кислотной батареей. ИБП включает два разъема типа EURO (CEE 7), что позволяет легко подключать совместимые устройства. Вес устройства составляет 8 кг, что делает его достаточно мобильным и легко устанавливаемым практически в любом помещении. Источники бесперебойного питания POWERMAN — это идеальное решение для поддержания стабильности работы ваших электронных систем в условиях нестабильного электроснабжения.
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