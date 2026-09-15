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Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 666462
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Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;, 666462

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Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Причина уценки
витринный образец, вскрыта коробка;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-86%
60 руб.  430 руб. 
Начислим 1 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;
60 руб. -86%
430 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Причина уценки
витринный образец, вскрыта коробка;
Твердость
5
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;

Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для телефона
Причина уценки: витринный образец, вскрыта коробка;

Отзывы о товаре Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Причина уценки
витринный образец, вскрыта коробка;
Твердость
5
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для телефона
Причина уценки: витринный образец, вскрыта коробка;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние; - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 60 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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