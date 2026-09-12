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Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764

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Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 1
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 2
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 3
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 4
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 5
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 6
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 7
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 8
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 9
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 10
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 11
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 12
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 13
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 14
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 15
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 16
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 17
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 18
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 19
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чемоданы
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 1
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 2
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 3
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 4
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 5
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 6
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 7
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 8
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 9
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 10
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 11
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 12
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 13
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 14
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 15
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 16
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 17
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 18
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 19
  • Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 720 руб. 
Начислим 1228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764
76 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Чемоданы
Высота, см
75
Глубина, см
36
Материал чемодана
полипропилен
Объем, л
99
Цвет
красный
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х45х40
Вес, кг.
5.3

Описание товара Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764

Представляем вашему вниманию чемодан с невероятной вместимостью 99 л, изготовленный из высококачественного переработанного поликарбоната SORPLAS. Высокофункциональный чемодан Spectra 3.0 Trunk Large Case включает в себя два искусно спроектированных сжимаемых упаковочных куба, просторные сетчатые карманы и надёжные Х-образные ремни для аккуратного, безопасного и удобного хранения вещей. Мастерски спроектированный с учетом принципов устойчивого развития, этот чемодан идеально подходит для путешествий по всему миру.



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Отзывы о товаре Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Чемоданы
Высота, см
75
Глубина, см
36
Материал чемодана
полипропилен
Объем, л
99
Цвет
красный
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию чемодан с невероятной вместимостью 99 л, изготовленный из высококачественного переработанного поликарбоната SORPLAS. Высокофункциональный чемодан Spectra 3.0 Trunk Large Case включает в себя два искусно спроектированных сжимаемых упаковочных куба, просторные сетчатые карманы и надёжные Х-образные ремни для аккуратного, безопасного и удобного хранения вещей. Мастерски спроектированный с учетом принципов устойчивого развития, этот чемодан идеально подходит для путешествий по всему миру.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - купить по цене 76720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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