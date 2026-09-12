Описание товара Shinedown - Planet Zero (0075678637759) виниловая пластинка

Новый альбом мультиплатиновой американской хард-рок-группы Shinedown. Мультиплатиновая рок-группа Shinedown выпустила свой лид-сингл «Planet Zero», заглавный трек с недавно анонсированного седьмого студийного альбома, который выйдет 22 апреля на Atlantic Records. «Planet Zero» предлагает проницательный взгляд на насущные проблемы: отмена безудержного разгула культуры, разрушительное воздействие социальных сетей на психическое здоровье и общество, а также все более ядовитое разделение между сторонниками разных идеологий. Сингл «Planet Zero» с взрывным, но искусно созданным звуком и настойчивой лирикой Shinedown бьет тревогу антиутопическим предупреждением об опасных последствиях, которые наступят, когда все зайдет слишком далеко, и мы начинаем терять уважение к тем, у кого другое мнение, и наше сострадание друг к другу. Вокалист Брент Смит говорит: «Если мы закроемся друг от друга и позволим разделить нас по информации, которую мы потребляем, и по тому, как мы разговариваем друг с другом, мы теряем нашу человечность. Когда вы посмотрите за пределы своего телефона, вы увидите, что так много людей делают добрые дела и стараются заботиться друг о друге. Но мы начинаем видеть, как части общества соскальзывают в неизвестность. Planet Zero была написана для всех нас. Дело в том, что мы все здесь, на этой планете, несмотря ни на что, поэтому пришло время действительно двигаться вперед вместе с сочувствием, настойчивостью и силой. С учетом сказанного… добро пожаловать на PLANET ZERO». За последние два десятилетия Shinedown закрепили за собой статус одной из самых энергичных и дальновидных групп современного рока. Их самая амбициозная и мастерски реализованная работа на сегодняшний день, «Planet Zero» — это концептуальная, ультраяркая, внутренне заряженная сага. Альбом представляет собой критический, но оптимистичный взгляд на раскол общества, которое за последние несколько лет претерпело множество испытаний. Он является отчасти социальным комментарием, а отчасти — углубленным исследованием человеческой психики. Спродюсированный Эриком Бассом из Shinedown (который также продюсировал нашумевший альбом группы 2018 года ATTENTION ATTENTION) и записанный Бассом в недавно построенной студии Big Animal Studio в Южной Каролине, Planet Zero сочетает в себе захватывающее построение мира и разрушение авторитаризма с намеренно неприукрашенным звуком. Альбом перемежается интерлюдиями с участием Сайрена, коварного и тревожного персонажа-робота, который появляется на протяжении всего путешествия по Planet Zero. Хотя в таких треках, как «The Saints of Violence and Innuendo», «No Sleep Tonight» и «America Burning», большую часть Planet Zero питает грубая свирепость, в таких песнях как «Daylight», «Dysfunctional You» и «A Symptom of Being Human» есть надежда, триумф и напоминания о том, что мы все нужны друг другу. В конце концов, именно страстное стремление группы к единству долгое время лежало в основе их творчества и глубоко повлияло на создание Planet Zero. Их гуманитарное мировоззрение не только было движущей силой для написания песен, но и привело к тому, что Shinedown стали одними из первых артистов, которые собрали средства для некоммерческой организации по оказанию гуманитарной помощи Direct Relief в первые дни пандемии COVID-19, собрав более 400 000 долларов США.