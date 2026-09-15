8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка
The Legacy - переиздание дебютного студийного альбома группы Testament 1987 года. После выпуска этого альбома группа быстро обрела известность в трэш-металлическом обществе, уже в то время их сравнивали с такими известными группами трэш-метала, как Metallica, и тур, последующий за альбомом, только помог им укрепить свои позиции - Testament провели турне с известной группой из Нью-Джерси Anthrax. Переиздание на 180-граммовом аудиофильском черном виниле. Testament - американская группа из города Беркли (Калифорния) близ Сан-Франциско, играющая в стиле трэш-метал. За 34 года существования в составе группы происходили многочисленные изменения, при этом постоянным участником оставался только Эрик Питерсон. Со временем в группу вернулись два оригинальных участника - Алекс Сколник (гитара) и Грег Кристиан (бас-гитара), хотя Кристиан вновь покинул группу в 2014 году. Чак Билли появился в группе в 1986 году, непосредственно перед началом записи их дебютного альбома The Legacy, заменив Стива Сузу в качестве вокалиста.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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