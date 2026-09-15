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8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка

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8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 1
8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 2
8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 3
8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 4
8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
THE LEGACY
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • 8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 2
  • 8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 3
  • 8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 4
  • 8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
THE LEGACY
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка

The Legacy - переиздание дебютного студийного альбома группы Testament 1987 года. После выпуска этого альбома группа быстро обрела известность в трэш-металлическом обществе, уже в то время их сравнивали с такими известными группами трэш-метала, как Metallica, и тур, последующий за альбомом, только помог им укрепить свои позиции - Testament провели турне с известной группой из Нью-Джерси Anthrax. Переиздание на 180-граммовом аудиофильском черном виниле. Testament - американская группа из города Беркли (Калифорния) близ Сан-Франциско, играющая в стиле трэш-метал. За 34 года существования в составе группы происходили многочисленные изменения, при этом постоянным участником оставался только Эрик Питерсон. Со временем в группу вернулись два оригинальных участника - Алекс Сколник (гитара) и Грег Кристиан (бас-гитара), хотя Кристиан вновь покинул группу в 2014 году. Чак Билли появился в группе в 1986 году, непосредственно перед началом записи их дебютного альбома The Legacy, заменив Стива Сузу в качестве вокалиста.

Отзывы о товаре 8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
THE LEGACY
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Legacy - переиздание дебютного студийного альбома группы Testament 1987 года. После выпуска этого альбома группа быстро обрела известность в трэш-металлическом обществе, уже в то время их сравнивали с такими известными группами трэш-метала, как Metallica, и тур, последующий за альбомом, только помог им укрепить свои позиции - Testament провели турне с известной группой из Нью-Джерси Anthrax. Переиздание на 180-граммовом аудиофильском черном виниле. Testament - американская группа из города Беркли (Калифорния) близ Сан-Франциско, играющая в стиле трэш-метал. За 34 года существования в составе группы происходили многочисленные изменения, при этом постоянным участником оставался только Эрик Питерсон. Со временем в группу вернулись два оригинальных участника - Алекс Сколник (гитара) и Грег Кристиан (бас-гитара), хотя Кристиан вновь покинул группу в 2014 году. Чак Билли появился в группе в 1986 году, непосредственно перед началом записи их дебютного альбома The Legacy, заменив Стива Сузу в качестве вокалиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719262020177, Testament, The Legacy виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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