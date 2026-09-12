Nightwish - Human.:II:Nature. (coloured) (4065629677626) виниловая пластинка

Трек-лист

Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue, All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow, All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocen