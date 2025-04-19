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Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка

7 Отзывы
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Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 7
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 8
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 9
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 10
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 11
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 12
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 13
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 14
Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
THE SINGLES COLLECTION
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 7
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 8
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 9
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 10
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 11
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 12
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 13
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 14
  • Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665244
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624846000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
THE SINGLES COLLECTION
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
Crawling, Faint, Numb/Encore, Papercut, Breaking The Habit, In The End, Bleed It Out, Somewhere I Belong, Waiting For The End, Castle Of Glass, One More Light, Burn It Down, What Ive Done, QWERTY, One Step Closer, Divide, Leave Out All The Rest, Lost, Numb, Friendly Fire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Linkin Park / The Singles Collection (2LP) - это уникальный шанс добавить в свою коллекцию легендарные хиты группы Linkin Park в прекрасном виниловом исполнении. Собрание композиций The Singles Collection представляет собой изысканную подборку популярных песен Linkin Park, включающих в себя их лучшие синглы. На двух виниловых пластинках вам предстоит встретиться с мощными гитарными риффами и запоминающимися мелодиями, которые сделали эту группу одной из самых важных в истории рок-музыки. Каждый трек, представленный на этой пластинке, отличается своим уникальным стилем и особым звучанием. От энергичных и ярких композиций до глубоких и эмоциональных баллад, каждая песня Linkin Park перенесет вас в особую атмосферу и подарит незабываемые впечатления. Виниловая пластинка The Singles Collection в привлекательном сплэттерном оформлении является не только отличным примером высокого качества звука, но и представляет собой настоящий художественный объект. оригинальный дизайн пластинки привлекает внимание и делает ее прекрасным предметом коллекционирования. Не упустите возможность приобрести это уникальное издание виниловой пластинки Linkin Park / The Singles Collection (2LP) и добавить его в свою музыкальную коллекцию. Купите виниловую пластинку прямо сейчас и насладитесь безупречныим звучанием и неповторимой энергетикой музыки группы Linkin Park.



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за быструю доставку, товар пришел в отличном состоянии, правда небольшая вмятина на коробке, но пластинка не пострадала. упаковано надежно, очень эстетично, брали в подарок, сын будет доволен!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный сборник брала в подарок на день рождение, очень понравилось и мне, и имениннику. звук очень хороший, пластинки целые, без царапин и пыли. упаковано все было надёжно. очень приятно, что продавец заботится о товаре и его доставке в целости. большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Акишин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пластинки отлично упакованы и оперативно доставлены. Присутствует памятка по гарантии. Подход магазина очень радует.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная пластинка, отличное качество. Доставка быстрая. Доволен, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество записи. Даже нигде не щелкнуло ни разу. А игла у меня очень чуствительная ко всякому мусору. На записи этого не слышно, потому что телефон старый, плохо записывает. Но в самой записи бас гипертрофированный и обычные колонки даже среднего уровня его не вытащат. Мои басовые секции две 18\'и две 15\'это сразу показывают. А еще на обычный акустике запись может быть глуховата,а с титановыми рупорами в самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Оксана Зуева

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник синглов легендарной группы Linkin Park. Огромное спасибо ребятам из Мистерии Звука! Всё как всегда на высшем уровне.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник синглов группы Linkin Park.Посылка доехала быстро и надёжно упакована.Продавца однозначно рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624846000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
THE SINGLES COLLECTION
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
Crawling, Faint, Numb/Encore, Papercut, Breaking The Habit, In The End, Bleed It Out, Somewhere I Belong, Waiting For The End, Castle Of Glass, One More Light, Burn It Down, What Ive Done, QWERTY, One Step Closer, Divide, Leave Out All The Rest, Lost, Numb, Friendly Fire
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Linkin Park / The Singles Collection (2LP) - это уникальный шанс добавить в свою коллекцию легендарные хиты группы Linkin Park в прекрасном виниловом исполнении. Собрание композиций The Singles Collection представляет собой изысканную подборку популярных песен Linkin Park, включающих в себя их лучшие синглы. На двух виниловых пластинках вам предстоит встретиться с мощными гитарными риффами и запоминающимися мелодиями, которые сделали эту группу одной из самых важных в истории рок-музыки. Каждый трек, представленный на этой пластинке, отличается своим уникальным стилем и особым звучанием. От энергичных и ярких композиций до глубоких и эмоциональных баллад, каждая песня Linkin Park перенесет вас в особую атмосферу и подарит незабываемые впечатления. Виниловая пластинка The Singles Collection в привлекательном сплэттерном оформлении является не только отличным примером высокого качества звука, но и представляет собой настоящий художественный объект. оригинальный дизайн пластинки привлекает внимание и делает ее прекрасным предметом коллекционирования. Не упустите возможность приобрести это уникальное издание виниловой пластинки Linkin Park / The Singles Collection (2LP) и добавить его в свою музыкальную коллекцию. Купите виниловую пластинку прямо сейчас и насладитесь безупречныим звучанием и неповторимой энергетикой музыки группы Linkin Park.


Теги товара: Linkin Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо за быструю доставку, товар пришел в отличном состоянии, правда небольшая вмятина на коробке, но пластинка не пострадала. упаковано надежно, очень эстетично, брали в подарок, сын будет доволен!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный сборник брала в подарок на день рождение, очень понравилось и мне, и имениннику. звук очень хороший, пластинки целые, без царапин и пыли. упаковано все было надёжно. очень приятно, что продавец заботится о товаре и его доставке в целости. большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Акишин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пластинки отлично упакованы и оперативно доставлены. Присутствует памятка по гарантии. Подход магазина очень радует.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Кирилл А.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная пластинка, отличное качество. Доставка быстрая. Доволен, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество записи. Даже нигде не щелкнуло ни разу. А игла у меня очень чуствительная ко всякому мусору. На записи этого не слышно, потому что телефон старый, плохо записывает. Но в самой записи бас гипертрофированный и обычные колонки даже среднего уровня его не вытащат. Мои басовые секции две 18\'и две 15\'это сразу показывают. А еще на обычный акустике запись может быть глуховата,а с титановыми рупорами в самый раз.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Оксана Зуева

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник синглов легендарной группы Linkin Park. Огромное спасибо ребятам из Мистерии Звука! Всё как всегда на высшем уровне.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сборник синглов группы Linkin Park.Посылка доехала быстро и надёжно упакована.Продавца однозначно рекомендую.


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