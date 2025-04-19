Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Linkin Park / The Singles Collection (2LP) - это уникальный шанс добавить в свою коллекцию легендарные хиты группы Linkin Park в прекрасном виниловом исполнении. Собрание композиций The Singles Collection представляет собой изысканную подборку популярных песен Linkin Park, включающих в себя их лучшие синглы. На двух виниловых пластинках вам предстоит встретиться с мощными гитарными риффами и запоминающимися мелодиями, которые сделали эту группу одной из самых важных в истории рок-музыки. Каждый трек, представленный на этой пластинке, отличается своим уникальным стилем и особым звучанием. От энергичных и ярких композиций до глубоких и эмоциональных баллад, каждая песня Linkin Park перенесет вас в особую атмосферу и подарит незабываемые впечатления. Виниловая пластинка The Singles Collection в привлекательном сплэттерном оформлении является не только отличным примером высокого качества звука, но и представляет собой настоящий художественный объект. оригинальный дизайн пластинки привлекает внимание и делает ее прекрасным предметом коллекционирования. Не упустите возможность приобрести это уникальное издание виниловой пластинки Linkin Park / The Singles Collection (2LP) и добавить его в свою музыкальную коллекцию. Купите виниловую пластинку прямо сейчас и насладитесь безупречныим звучанием и неповторимой энергетикой музыки группы Linkin Park.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за быструю доставку, товар пришел в отличном состоянии, правда небольшая вмятина на коробке, но пластинка не пострадала. упаковано надежно, очень эстетично, брали в подарок, сын будет доволен!
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный сборник брала в подарок на день рождение, очень понравилось и мне, и имениннику. звук очень хороший, пластинки целые, без царапин и пыли. упаковано все было надёжно. очень приятно, что продавец заботится о товаре и его доставке в целости. большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пластинки отлично упакованы и оперативно доставлены. Присутствует памятка по гарантии. Подход магазина очень радует.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная пластинка, отличное качество. Доставка быстрая. Доволен, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество записи. Даже нигде не щелкнуло ни разу. А игла у меня очень чуствительная ко всякому мусору. На записи этого не слышно, потому что телефон старый, плохо записывает. Но в самой записи бас гипертрофированный и обычные колонки даже среднего уровня его не вытащат. Мои басовые секции две 18\'и две 15\'это сразу показывают. А еще на обычный акустике запись может быть глуховата,а с титановыми рупорами в самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сборник синглов легендарной группы Linkin Park. Огромное спасибо ребятам из Мистерии Звука! Всё как всегда на высшем уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сборник синглов группы Linkin Park.Посылка доехала быстро и надёжно упакована.Продавца однозначно рекомендую.
Отзывы о товаре Linkin Park - Papercuts (0093624846000) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за быструю доставку, товар пришел в отличном состоянии, правда небольшая вмятина на коробке, но пластинка не пострадала. упаковано надежно, очень эстетично, брали в подарок, сын будет доволен!
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный сборник брала в подарок на день рождение, очень понравилось и мне, и имениннику. звук очень хороший, пластинки целые, без царапин и пыли. упаковано все было надёжно. очень приятно, что продавец заботится о товаре и его доставке в целости. большое спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пластинки отлично упакованы и оперативно доставлены. Присутствует памятка по гарантии. Подход магазина очень радует.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная пластинка, отличное качество. Доставка быстрая. Доволен, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество записи. Даже нигде не щелкнуло ни разу. А игла у меня очень чуствительная ко всякому мусору. На записи этого не слышно, потому что телефон старый, плохо записывает. Но в самой записи бас гипертрофированный и обычные колонки даже среднего уровня его не вытащат. Мои басовые секции две 18\'и две 15\'это сразу показывают. А еще на обычный акустике запись может быть глуховата,а с титановыми рупорами в самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сборник синглов легендарной группы Linkin Park. Огромное спасибо ребятам из Мистерии Звука! Всё как всегда на высшем уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сборник синглов группы Linkin Park.Посылка доехала быстро и надёжно упакована.Продавца однозначно рекомендую.