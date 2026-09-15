Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка
Будучи одними из самых продаваемых музыкантов в мире, Def Leppard продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и выпустили два альбома Pyromania и Hysteria, получивших бриллиантовые сертификаты RIAA. Они являются одной из пяти рок-групп с двумя оригинальными студийными альбомами, которые были проданы тиражом более 10 миллионов копий в США. Группа заняла 31 место в рейтинге VH1 100 величайших артистов хард-рока и 70 место в рейтинге 100 величайших артистов всех времен. Альбом Pyromania, выпущенный в 1983 году, сделал группу легендой рока, это был первый альбом с гитаристом Филом Колленом, который заменил Пита Уиллиса. Он содержит мировые хиты Photograph и Rock! Rock! (Till You Drop), которые стали большими синглами по всему миру. Альбом также достиг 2-го места в чартах США и стал платиновым во всем мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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