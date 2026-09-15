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Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка

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Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 5
Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Pyromania
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 5
  • Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602458397253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Pyromania
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock Rock (Til You Drop), Photograph, Stagefright, Too Late for Love, Die Hard the Hunter, Foolin, Rock Of Ages, Comin Under Fire, Action! Not Words, Billys Got a Gun, That - Unreleased Out-Take, Rock Rock (Til You Drop) - Rough Mix Version, Photograph - Rough Mix Version (Unfinished Vocal), Stagefright - Rough Mix Version, Too Late for Love - Rough Mix Version, Die Hard the Hunter - Rough Mix Version, Foolin - Rough Mix Version, Rock Of Ages - Rough Mix Version, Comin Under Fire - Rough Mix Ver
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка

Будучи одними из самых продаваемых музыкантов в мире, Def Leppard продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и выпустили два альбома Pyromania и Hysteria, получивших бриллиантовые сертификаты RIAA. Они являются одной из пяти рок-групп с двумя оригинальными студийными альбомами, которые были проданы тиражом более 10 миллионов копий в США. Группа заняла 31 место в рейтинге VH1 100 величайших артистов хард-рока и 70 место в рейтинге 100 величайших артистов всех времен. Альбом Pyromania, выпущенный в 1983 году, сделал группу легендой рока, это был первый альбом с гитаристом Филом Колленом, который заменил Пита Уиллиса. Он содержит мировые хиты Photograph и Rock! Rock! (Till You Drop), которые стали большими синглами по всему миру. Альбом также достиг 2-го места в чартах США и стал платиновым во всем мире.

Отзывы о товаре Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602458397253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Pyromania
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock Rock (Til You Drop), Photograph, Stagefright, Too Late for Love, Die Hard the Hunter, Foolin, Rock Of Ages, Comin Under Fire, Action! Not Words, Billys Got a Gun, That - Unreleased Out-Take, Rock Rock (Til You Drop) - Rough Mix Version, Photograph - Rough Mix Version (Unfinished Vocal), Stagefright - Rough Mix Version, Too Late for Love - Rough Mix Version, Die Hard the Hunter - Rough Mix Version, Foolin - Rough Mix Version, Rock Of Ages - Rough Mix Version, Comin Under Fire - Rough Mix Ver
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Будучи одними из самых продаваемых музыкантов в мире, Def Leppard продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и выпустили два альбома Pyromania и Hysteria, получивших бриллиантовые сертификаты RIAA. Они являются одной из пяти рок-групп с двумя оригинальными студийными альбомами, которые были проданы тиражом более 10 миллионов копий в США. Группа заняла 31 место в рейтинге VH1 100 величайших артистов хард-рока и 70 место в рейтинге 100 величайших артистов всех времен. Альбом Pyromania, выпущенный в 1983 году, сделал группу легендой рока, это был первый альбом с гитаристом Филом Колленом, который заменил Пита Уиллиса. Он содержит мировые хиты Photograph и Rock! Rock! (Till You Drop), которые стали большими синглами по всему миру. Альбом также достиг 2-го места в чартах США и стал платиновым во всем мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Pyromania (0602458397253) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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