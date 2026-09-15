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Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка

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Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 1
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 2
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 3
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 4
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 5
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 6
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 7
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 8
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 9
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Agnetha Faltskog
Альбом (сингл)
A+
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 1
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 2
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 3
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 4
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 5
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 6
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 7
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 8
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 9
  • Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538913323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Agnetha Faltskog
Альбом (сингл)
A+
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Where Do We Go from Here?, Back On Your Radio (A+), I Should've Followed You Home (Feat. Gary Barlow), Dance Your Pain Away (A+), I Was a Flower (A+), Perfume in the Breeze (A+), Past Forever (A+), The One Who Loves You Now (A+), Bubble (A+), When You Really Loved Someone (A+), I Keep Them On the Floor BeBed (A+)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка

По случаю 10-летия своего сольного альбома "A" Агнета Фэльтског выпускает "A+", полностью обновленную версию "A". Белый винил. В эту версию альбома вошли 11 переработанных треков, включая заглавный сингл «Where Do We Go From Here?» - первый новый материал от Агнеты за 10 лет.

Отзывы о товаре Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538913323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Agnetha Faltskog
Альбом (сингл)
A+
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Where Do We Go from Here?, Back On Your Radio (A+), I Should've Followed You Home (Feat. Gary Barlow), Dance Your Pain Away (A+), I Was a Flower (A+), Perfume in the Breeze (A+), Past Forever (A+), The One Who Loves You Now (A+), Bubble (A+), When You Really Loved Someone (A+), I Keep Them On the Floor BeBed (A+)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
По случаю 10-летия своего сольного альбома "A" Агнета Фэльтског выпускает "A+", полностью обновленную версию "A". Белый винил. В эту версию альбома вошли 11 переработанных треков, включая заглавный сингл «Where Do We Go From Here?» - первый новый материал от Агнеты за 10 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Agnetha Faltskog - A+ (coloured) (4050538913323) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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