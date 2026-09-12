Доска Сегена на подложке "Животные" 24 дет. арт.8475 /28
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Характеристики
Описание товара Доска Сегена на подложке "Животные" 24 дет. арт.8475 /28
Настольная игра для детей от бренда "Нескучные игры" - это идеальное развлечение для малышей от 3 лет. Эта красочная и увлекательная игра не только принесет много радости и веселья, но и станет отличным инструментом для развития логического мышления, моторики и внимательности у вашего ребенка. Проста в освоении и интересна в процессе, игра от "Нескучные игры" способствует социализации детей, обучая их важным навыкам взаимодействия и правилам очередности. В комплект входят все необходимые элементы, которые обеспечат ребенку и его друзьям часы захватывающих и познавательных занятий. С этой настольной игрой каждый день станет немного более интересным и увлекательным!
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