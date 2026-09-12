Вытяжка каминная MAUNFELD Tower 50 (ка-00021447) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
150 мм
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664072
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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Количество скоростей
3
Уровень шума
66
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
92х50х31 см
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
56х43х40
Вес, кг.
9.7
Описание товара Вытяжка каминная MAUNFELD Tower 50 (ка-00021447) Black
Наклонная вытяжка шириной 50 см – оптимальное решение для кухонь площадью до 20 кв.м. Работает в двух режимах: отвода (при подключении к системе вентиляции) и рециркуляции (при использовании сменного угольного фильтра). Корпус выполнен из эмалированной стали. Фасад выполнен из эмалированной стали со стеклянной крышкой. Откидная панель черного цвета из глянцевого закаленного стекла скрывает многослойный алюминиевый жироулавливающий фильтр, который легко снимается и полностью разбирается для чистки. Загрязненный воздух втягивается по периметру откидной панели.
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Бренд
Maunfeld
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Количество скоростей
3
Уровень шума
66
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
92х50х31 см
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Страна производитель
Польша
Наклонная вытяжка шириной 50 см – оптимальное решение для кухонь площадью до 20 кв.м. Работает в двух режимах: отвода (при подключении к системе вентиляции) и рециркуляции (при использовании сменного угольного фильтра). Корпус выполнен из эмалированной стали. Фасад выполнен из эмалированной стали со стеклянной крышкой. Откидная панель черного цвета из глянцевого закаленного стекла скрывает многослойный алюминиевый жироулавливающий фильтр, который легко снимается и полностью разбирается для чистки. Загрязненный воздух втягивается по периметру откидной панели.
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