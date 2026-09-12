Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688964
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg — компактное и мощное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 650 м? в час она эффективно справляется даже с интенсивным приготовлением пищи, быстро удаляя запахи и пар. Выберите одну из трёх скоростей для нужного уровня очистки воздуха. Сенсорное управление делает управление максимально удобным и современным.
Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, облегчая уход за техникой. Металлический корпус служит долговечно, а бежевый оттенок подчёркивает уют интерьера. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому подходит для любых кухонных условий. Тихая работа при уровне шума всего 41 дБ не отвлекает во время общения или отдыха. Освещение обеспечивает дополнительный комфорт на кухне, а длины электрошнура 54 см достаточно для размещения встраиваемой конструкции.
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg — компактное и мощное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 650 м? в час она эффективно справляется даже с интенсивным приготовлением пищи, быстро удаляя запахи и пар. Выберите одну из трёх скоростей для нужного уровня очистки воздуха. Сенсорное управление делает управление максимально удобным и современным.
Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, облегчая уход за техникой. Металлический корпус служит долговечно, а бежевый оттенок подчёркивает уют интерьера. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому подходит для любых кухонных условий. Тихая работа при уровне шума всего 41 дБ не отвлекает во время общения или отдыха. Освещение обеспечивает дополнительный комфорт на кухне, а длины электрошнура 54 см достаточно для размещения встраиваемой конструкции.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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