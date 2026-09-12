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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688964
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
41
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
54
Габаритные размеры
17х54х28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х31х22
Вес, кг.
3.79

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C

Встраиваемая вытяжка Kuppersberg — компактное и мощное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 650 м? в час она эффективно справляется даже с интенсивным приготовлением пищи, быстро удаляя запахи и пар. Выберите одну из трёх скоростей для нужного уровня очистки воздуха. Сенсорное управление делает управление максимально удобным и современным. Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, облегчая уход за техникой. Металлический корпус служит долговечно, а бежевый оттенок подчёркивает уют интерьера. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому подходит для любых кухонных условий. Тихая работа при уровне шума всего 41 дБ не отвлекает во время общения или отдыха. Освещение обеспечивает дополнительный комфорт на кухне, а длины электрошнура 54 см достаточно для размещения встраиваемой конструкции.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
41
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
54
Габаритные размеры
17х54х28
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg — компактное и мощное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 650 м? в час она эффективно справляется даже с интенсивным приготовлением пищи, быстро удаляя запахи и пар. Выберите одну из трёх скоростей для нужного уровня очистки воздуха. Сенсорное управление делает управление максимально удобным и современным. Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, облегчая уход за техникой. Металлический корпус служит долговечно, а бежевый оттенок подчёркивает уют интерьера. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому подходит для любых кухонных условий. Тихая работа при уровне шума всего 41 дБ не отвлекает во время общения или отдыха. Освещение обеспечивает дополнительный комфорт на кухне, а длины электрошнура 54 см достаточно для размещения встраиваемой конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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