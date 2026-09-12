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Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
1500
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688992
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — надежный помощник для современной кухни. Её мощность вытяжки 1500 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро удаляя запахи и пары, а три скорости помогут подобрать оптимальный режим для любого блюда. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете лаконично впишется в любой интерьер. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, оставляя воздух чистым. Механическое управление просто и интуитивно понятно: все под контролем одним движением. Работа в режимах отвода и циркуляции делает вытяжку универсальной для разных кухонных решений, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт во время готовки. При этом уровень шума всего 63 дБ, чтобы ничто не мешало уютной атмосфере. Компактный диаметр воздуховода 120 мм облегчает монтаж и экономит место.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — надежный помощник для современной кухни. Её мощность вытяжки 1500 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро удаляя запахи и пары, а три скорости помогут подобрать оптимальный режим для любого блюда. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете лаконично впишется в любой интерьер. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, оставляя воздух чистым. Механическое управление просто и интуитивно понятно: все под контролем одним движением. Работа в режимах отвода и циркуляции делает вытяжку универсальной для разных кухонных решений, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт во время готовки. При этом уровень шума всего 63 дБ, чтобы ничто не мешало уютной атмосфере. Компактный диаметр воздуховода 120 мм облегчает монтаж и экономит место.
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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