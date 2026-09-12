Top.Mail.Ru
Набор оружия KNOPA "Забияка" меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор оружия KNOPA "Забияка" меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 1
Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 2
Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 3
Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 4
Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
  • Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 1
  • Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 2
  • Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 3
  • Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 4
  • Набор оружия KNOPA &quot;Забияка&quot; меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663999
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knopa
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
меч, лук, 3 стрелы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х20х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор оружия KNOPA "Забияка" меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10

Игровой набор KNOPA Забияка 87013 /10 несомненно понравится любому ребенку, ведь игровое оружие неизменный атрибут мальчишеских игр. Набор прекрасно дополнит боевой арсенал мальчика, с которым он будет проводить различные средневековые битвы или соревнования!. Он выполнен из качественного пластика и обязательно понравится ребенку. Игрушка упакована на картонной подложке и подойдет для подарка ребенку в качестве игрушки для активных игр. Каждый набор включает в себя несколько предметов. Оружие от Кнопы абсолютно безопасно, ведь оно изготовлено из легкого пластика. Все наборы имеют необходимые сертификаты и упакованы на картонной подложке.

Отзывы о товаре Набор оружия KNOPA "Забияка" меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Knopa
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
меч, лук, 3 стрелы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор KNOPA Забияка 87013 /10 несомненно понравится любому ребенку, ведь игровое оружие неизменный атрибут мальчишеских игр. Набор прекрасно дополнит боевой арсенал мальчика, с которым он будет проводить различные средневековые битвы или соревнования!. Он выполнен из качественного пластика и обязательно понравится ребенку. Игрушка упакована на картонной подложке и подойдет для подарка ребенку в качестве игрушки для активных игр. Каждый набор включает в себя несколько предметов. Оружие от Кнопы абсолютно безопасно, ведь оно изготовлено из легкого пластика. Все наборы имеют необходимые сертификаты и упакованы на картонной подложке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор оружия KNOPA "Забияка" меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...