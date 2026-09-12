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Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B)

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Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 1
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 2
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 3
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 4
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 5
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 6
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 7
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 8
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 9
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 10
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 11
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Материал
металл/пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 1
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 2
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 3
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 4
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 5
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 6
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 7
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 8
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 9
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 10
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 11
  • Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662247
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
18 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х23х20
Вес, кг.
1.13

Описание товара Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B)

Детали набора изготовлены из высококачественных материалов, гарантируя безопасность и долговечность использования. Машинки имеют отличную маневренность и устойчивость на поворотах, что делает гонки еще более динамичными и реалистичными.

Отзывы о товаре Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
18 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Детали набора изготовлены из высококачественных материалов, гарантируя безопасность и долговечность использования. Машинки имеют отличную маневренность и устойчивость на поворотах, что делает гонки еще более динамичными и реалистичными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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