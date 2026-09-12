Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16" grey (21KH007VRM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL 16" grey (21KH007VRM)
Если для решения повседневных задач вам нужен высокопроизводительный бизнес-ноутбук, способный повысить продуктивность работы, выбирайте передовую модель ThinkBook 16 (6th Gen, 16, Intel). Благодаря комплектации процессором Intel Core 13-го поколения и поддержке новейших платформ Intel Evo и Intel vPro Essentials он открывает беспрецедентные возможности для мобильной работы. Двухканальная быстродействующая оперативная память повышает скорость обработки данных и продуктивность работы. Накопители большого объема, передовые функции безопасности и управления помогут вывести бизнес-процессы на новый уровень эффективности.
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