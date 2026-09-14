Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017)
MSI создал ноутбук с внушительной диагональю 16 дюймов — пространство для работы, учебы или развлечений действительно ощутимо больше стандартного. Экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей порадует яркой, детализированной картинкой и удобными углами обзора — глаза не устанут даже после долгих сессий. Оперативная память 16 Гб позволяет запускать несколько приложений одновременно, не теряя в скорости. Встроенный SSD-накопитель на 512 Гб обеспечит быструю загрузку системы и приложений, а места хватит и для документов, и для мультимедийных файлов. Серый цвет корпуса подчеркивает строгость и современность внешнего вида. Процессор Intel с частотой 1,5 ГГц справится с повседневными задачами, а встроенная видеокарта рассчитана на офисную работу и просмотр мультимедиа.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-017XRU Core 7 350 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-017)