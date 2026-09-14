Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14&quot; Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736029
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus с мощным 10-ядерным процессором Intel подходит для динамичной работы и учёбы — не отвлекает от задач, всегда под рукой. Благодаря современному SSD ноутбук быстро запускается, а оперативная память DDR5 поддерживает плавную работу приложений. Подсветка клавиатуры позволяет сохранять продуктивность даже при слабом освещении. Сразу два порта USB Type-C дают больше гибкости для подключения современной периферии. Встроенная видеокарта рационально расходует заряд и ресурсы, а лёгкий пластиковый корпус делает устройство идеальным спутником для активных пользователей. Чистая система — свобода устанавливать только то, что нужно именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus с мощным 10-ядерным процессором Intel подходит для динамичной работы и учёбы — не отвлекает от задач, всегда под рукой. Благодаря современному SSD ноутбук быстро запускается, а оперативная память DDR5 поддерживает плавную работу приложений. Подсветка клавиатуры позволяет сохранять продуктивность даже при слабом освещении. Сразу два порта USB Type-C дают больше гибкости для подключения современной периферии. Встроенная видеокарта рационально расходует заряд и ресурсы, а лёгкий пластиковый корпус делает устройство идеальным спутником для активных пользователей. Чистая система — свобода устанавливать только то, что нужно именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...