Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus с мощным 10-ядерным процессором Intel подходит для динамичной работы и учёбы — не отвлекает от задач, всегда под рукой. Благодаря современному SSD ноутбук быстро запускается, а оперативная память DDR5 поддерживает плавную работу приложений. Подсветка клавиатуры позволяет сохранять продуктивность даже при слабом освещении. Сразу два порта USB Type-C дают больше гибкости для подключения современной периферии. Встроенная видеокарта рационально расходует заряд и ресурсы, а лёгкий пластиковый корпус делает устройство идеальным спутником для активных пользователей. Чистая система — свобода устанавливать только то, что нужно именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential B3405CVA-LY1320 14" Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08K1-M01EJ0)