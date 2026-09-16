Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0)
Asus представляет универсальный ноутбук с идеальным балансом между производительностью и портативностью. Этот ноутбук весит всего 1,2 кг и оснащен стильным и прочным алюминиевым корпусом, что делает его идеальным компаньоном для работы и развлечений на ходу. С дисплеем диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, его классическая панель идеально подходит для профессионалов и студентов, которым важна производительность и надежность. Производительность ноутбука поддерживается шестиядерным процессором AMD и встроенной видеокартой AMD Radeon 840M, что делает его идеальным для многозадачности и работы с графикой средней интенсивности. С 16 ГБ оперативной памяти и объемом SSD 1024 ГБ, ноутбук обеспечивает молниеносную загрузку и плавную работу даже при самых ресурсоемких задачах. Одной из ключевых особенностей является подсветка клавиатуры, что значительно облегчает работу в условиях недостаточного освещения. Ноутбук оснащен современным интерфейсом Bluetooth версии 5.3 для быстрой и стабильной передачи данных. Он также включает в себя один порт USB Type-C для удобства подключения различных устройств. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящую для их нужд. Этот ноутбук от Asus — отличный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с высокой производительностью и современными техническими характеристиками.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD118 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006D0)