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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735479
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0)

Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 создан для тех, кто ценит комфорт работы и развлечений на достойном уровне. Мощный 10-ядерный процессор и современная оперативная память DDR5 позволяют запускать сразу несколько приложений без задержек, делая устройство идеальным для многозадачности и любых рабочих сценариев. Элегантный серый корпус из пластика порадует своей лёгкостью, а подсветка клавиатуры позволит комфортно работать даже при слабом освещении. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает моментальный запуск программ и быструю загрузку файлов. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц картинка остаётся плавной в повседневных задачах. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить ту, которая идеально подойдёт именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 создан для тех, кто ценит комфорт работы и развлечений на достойном уровне. Мощный 10-ядерный процессор и современная оперативная память DDR5 позволяют запускать сразу несколько приложений без задержек, делая устройство идеальным для многозадачности и любых рабочих сценариев. Элегантный серый корпус из пластика порадует своей лёгкостью, а подсветка клавиатуры позволит комфортно работать даже при слабом освещении. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает моментальный запуск программ и быструю загрузку файлов. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц картинка остаётся плавной в повседневных задачах. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить ту, которая идеально подойдёт именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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