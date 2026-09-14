Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0966 IPS 16 Core 7 150U 16GB/1TB SSD (90NX08J1-M010R0)
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 создан для тех, кто ценит комфорт работы и развлечений на достойном уровне. Мощный 10-ядерный процессор и современная оперативная память DDR5 позволяют запускать сразу несколько приложений без задержек, делая устройство идеальным для многозадачности и любых рабочих сценариев. Элегантный серый корпус из пластика порадует своей лёгкостью, а подсветка клавиатуры позволит комфортно работать даже при слабом освещении. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает моментальный запуск программ и быструю загрузку файлов. Благодаря частоте обновления экрана 60 Гц картинка остаётся плавной в повседневных задачах. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить ту, которая идеально подойдёт именно вам.
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