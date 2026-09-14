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Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET)

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Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 1
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 2
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 3
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 4
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 5
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 6
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 7
Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 1
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 2
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 3
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 4
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 5
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 6
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 7
  • Ноутбук HP Probook 440 G11 14&quot; IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735534
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET)

Лёгкий и компактный ультрабук HP весит всего 1,39 кг — идеальный вариант для активной работы вне дома и частых поездок. Яркий 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 подарит чёткую картинку в любых задачах. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при многозадачности. Быстрый SSD-накопитель гарантирует молниеносный запуск системы и приложений. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной при любом освещении, а удобный сканер отпечатка пальца ускоряет вход без лишних паролей. Есть два порта USB Type-C для современных устройств — всё, что нужно, чтобы не терять темп ни в офисе, ни в дороге. Без установленной ОС — возможность настроить ноутбук под себя с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и компактный ультрабук HP весит всего 1,39 кг — идеальный вариант для активной работы вне дома и частых поездок. Яркий 14-дюймовый экран с расширенным разрешением 1920x1200 подарит чёткую картинку в любых задачах. Мощный процессор Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при многозадачности. Быстрый SSD-накопитель гарантирует молниеносный запуск системы и приложений. Клавиатура с подсветкой делает работу комфортной при любом освещении, а удобный сканер отпечатка пальца ускоряет вход без лишних паролей. Есть два порта USB Type-C для современных устройств — всё, что нужно, чтобы не терять темп ни в офисе, ни в дороге. Без установленной ОС — возможность настроить ноутбук под себя с нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Probook 440 G11 14" IPS Core Ultra 5 125U 16GB/512GB SSD серебристый (D2FP6ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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