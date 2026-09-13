Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007)
Для кого и под какие задачи
Acer Swift Go 14 AI - современный ультрабук, ориентированный на активных пользователей, которым важны компактность, производительность и качественный экран. Построенный на новой платформе Intel CoreUltra, этот ноутбук отлично подходит для работы с документами, веб-серфинга, легкой графики и комфортной многозадачности. OLED-экран делает его привлекательным выбором для создателей контента и тех, кто много работает с текстом или смотрит медиаконтент.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel CoreUltra 5 125H, который сочетает высокую производительность с энергоэффективностью и имеет встроенный блок ИИ-ускорения. Интегрированная графика Intel Arc способна справляться с базовыми задачами обработки фото и видео, а также запуском нетребовательных игр. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. Матрица обеспечивает комфортный просмотр контента под любым углом и минимальное время отклика, что важно при работе с динамичным контентом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в большинстве приложений и многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ с интерфейсом NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фото и видео. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в тонком форм-факторе с акцентом на мобильность, что делает его идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач, обеспечивая тихую работу в обычном режиме. Энергоэффективная платформа Intel CoreUltra в сочетании с OLED-экраном обещает хорошую автономность при работе с документами и веб-серфинге, хотя точное время работы будет зависеть от нагрузки и яркости экрана.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-C с поддержкой передачи данных и зарядки. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этого ноутбука стоит учитывать, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в ресурсоемких задачах вроде профессионального видеомонтажа или современных игр. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и потребления контента, ценит качественный экран и готов самостоятельно установить операционную систему.
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Для кого и под какие задачи
Acer Swift Go 14 AI - современный ультрабук, ориентированный на активных пользователей, которым важны компактность, производительность и качественный экран. Построенный на новой платформе Intel CoreUltra, этот ноутбук отлично подходит для работы с документами, веб-серфинга, легкой графики и комфортной многозадачности. OLED-экран делает его привлекательным выбором для создателей контента и тех, кто много работает с текстом или смотрит медиаконтент.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel CoreUltra 5 125H, который сочетает высокую производительность с энергоэффективностью и имеет встроенный блок ИИ-ускорения. Интегрированная графика Intel Arc способна справляться с базовыми задачами обработки фото и видео, а также запуском нетребовательных игр. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. Матрица обеспечивает комфортный просмотр контента под любым углом и минимальное время отклика, что важно при работе с динамичным контентом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в большинстве приложений и многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ с интерфейсом NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фото и видео. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в тонком форм-факторе с акцентом на мобильность, что делает его идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач, обеспечивая тихую работу в обычном режиме. Энергоэффективная платформа Intel CoreUltra в сочетании с OLED-экраном обещает хорошую автономность при работе с документами и веб-серфинге, хотя точное время работы будет зависеть от нагрузки и яркости экрана.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-C с поддержкой передачи данных и зарядки. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этого ноутбука стоит учитывать, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в ресурсоемких задачах вроде профессионального видеомонтажа или современных игр. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и потребления контента, ценит качественный экран и готов самостоятельно установить операционную систему.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007)