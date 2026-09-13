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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007)

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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Swift Go 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713588
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Swift Go 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007)

Для кого и под какие задачи

Acer Swift Go 14 AI - современный ультрабук, ориентированный на активных пользователей, которым важны компактность, производительность и качественный экран. Построенный на новой платформе Intel CoreUltra, этот ноутбук отлично подходит для работы с документами, веб-серфинга, легкой графики и комфортной многозадачности. OLED-экран делает его привлекательным выбором для создателей контента и тех, кто много работает с текстом или смотрит медиаконтент.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel CoreUltra 5 125H, который сочетает высокую производительность с энергоэффективностью и имеет встроенный блок ИИ-ускорения. Интегрированная графика Intel Arc способна справляться с базовыми задачами обработки фото и видео, а также запуском нетребовательных игр. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. Матрица обеспечивает комфортный просмотр контента под любым углом и минимальное время отклика, что важно при работе с динамичным контентом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в большинстве приложений и многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ с интерфейсом NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фото и видео. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в тонком форм-факторе с акцентом на мобильность, что делает его идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач, обеспечивая тихую работу в обычном режиме. Энергоэффективная платформа Intel CoreUltra в сочетании с OLED-экраном обещает хорошую автономность при работе с документами и веб-серфинге, хотя точное время работы будет зависеть от нагрузки и яркости экрана.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-C с поддержкой передачи данных и зарядки. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этого ноутбука стоит учитывать, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в ресурсоемких задачах вроде профессионального видеомонтажа или современных игр. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и потребления контента, ценит качественный экран и готов самостоятельно установить операционную систему.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Acer Swift Go 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
65 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Swift Go 14 AI - современный ультрабук, ориентированный на активных пользователей, которым важны компактность, производительность и качественный экран. Построенный на новой платформе Intel CoreUltra, этот ноутбук отлично подходит для работы с документами, веб-серфинга, легкой графики и комфортной многозадачности. OLED-экран делает его привлекательным выбором для создателей контента и тех, кто много работает с текстом или смотрит медиаконтент.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel CoreUltra 5 125H, который сочетает высокую производительность с энергоэффективностью и имеет встроенный блок ИИ-ускорения. Интегрированная графика Intel Arc способна справляться с базовыми задачами обработки фото и видео, а также запуском нетребовательных игр. Связка процессора и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок и офисных приложениях.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. Матрица обеспечивает комфортный просмотр контента под любым углом и минимальное время отклика, что важно при работе с динамичным контентом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в большинстве приложений и многозадачности. Емкий SSD-накопитель на 1 ТБ с интерфейсом NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фото и видео. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в тонком форм-факторе с акцентом на мобильность, что делает его идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач, обеспечивая тихую работу в обычном режиме. Энергоэффективная платформа Intel CoreUltra в сочетании с OLED-экраном обещает хорошую автономность при работе с документами и веб-серфинге, хотя точное время работы будет зависеть от нагрузки и яркости экрана.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-C с поддержкой передачи данных и зарядки. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этого ноутбука стоит учитывать, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Отсутствие дискретной видеокарты ограничивает возможности в ресурсоемких задачах вроде профессионального видеомонтажа или современных игр. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет легкий и производительный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и потребления контента, ценит качественный экран и готов самостоятельно установить операционную систему.

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Отзывы


Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-58NB CoreUltra 5 226V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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