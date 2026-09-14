Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX0082RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX0082RK)
**Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad 5 2-in-1: стиль и производительность в каждом движении!** Ищете устройство, которое объединит в себе стильный дизайн, высокую производительность и удобство использования? Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и функциональность. **Почему стоит выбрать Lenovo IdeaPad 5 2-in-1?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (частота 5200 МГц) и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и отличной детализацией изображения. Глянцевая поверхность и сенсорный функционал делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Универсальность и мобильность:** благодаря конструкции трансформера вы можете использовать устройство в разных режимах — как традиционный ноутбук, планшет или поставить в режим «палатки». Вес всего 1,5 кг позволяет всегда брать его с собой. * **Практичный дизайн:** корпус из алюминиевого сплава и пластика в стильном сером цвете (Luna Grey) не только выглядит привлекательно, но и отличается прочностью. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти microSD; * отсутствие цифрового блока клавиатуры делает устройство более компактным; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч) обеспечит длительное время работы без подзарядки. Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — это современное устройство, которое подойдёт как для работы и учёбы, так и для развлечений. С ним вы сможете эффективно решать любые задачи!
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX0082RK)